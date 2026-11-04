Кто больше выдержит! Подростки в Латвии устраивают опасные соревнования с наркотиками

По его словам, некоторые подростки чувствуют себя несчастными, одинокими и подавленными. Вокруг много негатива, в обществе не хватает взаимной терпимости, а происходящие в мире войны и постоянное напряжение создают дополнительную эмоциональную нагрузку. В таких обстоятельствах алкоголь и наркотики для некоторых становятся способом хотя бы на время сбежать от реальности. "Тогда возникает вопрос: в какой среде живет этот молодой человек?" - риторически спрашивает Клайшис, призывая обращать внимание не только на вредные привычки подростков, но и на обстоятельства, которые привели их к такому поведению.