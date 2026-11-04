Кто больше выдержит! Подростки в Латвии устраивают опасные соревнования с наркотиками
В закрытых группах Telegram и Snapchat подростки демонстрируют употребление наркотиков, алкоголя и рецептурных препаратов. Эксперт предупреждает: за этим опасным поведением нередко скрываются одиночество, депрессия и желание убежать от реальности. А в больницы после употребления одурманивающих веществ попадают даже 12-летние дети.
В закрытых интернет-группах молодые люди демонстрируют употребление наркотиков и других одурманивающих веществ, публикуют тревожные видео и даже устраивают своеобразные соревнования - кто сможет выдержать больше. Создатель и руководитель организации OPEN Radošais centrs Эдийс Клайшис в разговоре с порталом Jauns.lv выразил серьезную обеспокоенность этой тенденцией. При этом Клайшис считает, что было бы ошибкой объяснять эту проблему исключительно желанием подростков развлечься или попробовать запрещенные вещества.
Раньше наркотики принимали ради вечеринок, теперь - чтобы забыться
По его мнению, и раньше употребление одурманивающих веществ среди молодежи во многом было связано с вечеринками и развлечениями. Этот аспект никуда не исчез и сейчас, однако все большее значение имеют эмоциональное состояние подростков и окружающая их среда.
"В мое время наркотики употребляли ради тусовок, а теперь молодые люди принимают их, чтобы забыться. Это очень, очень печально", - заявил Клайшис.
По его словам, некоторые подростки чувствуют себя несчастными, одинокими и подавленными. Вокруг много негатива, в обществе не хватает взаимной терпимости, а происходящие в мире войны и постоянное напряжение создают дополнительную эмоциональную нагрузку. В таких обстоятельствах алкоголь и наркотики для некоторых становятся способом хотя бы на время сбежать от реальности. "Тогда возникает вопрос: в какой среде живет этот молодой человек?" - риторически спрашивает Клайшис, призывая обращать внимание не только на вредные привычки подростков, но и на обстоятельства, которые привели их к такому поведению.
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"Мой ребенок уж точно никогда этого не попробует!" Почему родителям не стоит быть такими уверенными?
Отвечая на вопрос о том, что родители могут сделать для защиты детей от наркотиков и своевременного выявления возможных проблем, Клайшис подчеркивает: самое главное - общение. Родителям следует больше интересоваться повседневной жизнью детей, их эмоциональным состоянием и проблемами, а не полагаться на уверенность в том, что их семью подобные ситуации никогда не коснутся.
"Большинство родителей думают: мой ребенок уж точно никогда этого не попробует. Но попробует, будет этим заниматься. Важно говорить с детьми о том, насколько это опасно, и объяснять им, что родители беспокоятся не потому, что хотят что-то запретить, а потому, что любят своих детей", - подчеркивает Клайшис.
При этом он указывает на необходимость перемен и в общении между самими взрослыми. Если дети ежедневно наблюдают конфликты, негатив и нетерпимость, трудно ожидать, что они сами будут выстраивать здоровые отношения с окружающими. "Мы, взрослые, часто даже между собой не разговариваем. И с детьми происходит то же самое. Мы не разговариваем, не прислушиваемся друг к другу, а потом удивляемся, почему возникают проблемы".
Особую тревогу вызывают приближающиеся Рождество и Новый год
Эдий Клайшис не скрывает, что ситуация среди молодежи становится все более пугающей, и предупреждает: самое плохое, возможно, еще впереди. По его мнению, следующая волна употребления одурманивающих веществ может прийтись именно на рождественский период.
Хотя в обществе конец года традиционно ассоциируется с семейными встречами и праздничным настроением, для некоторых молодых людей это совсем не счастливое время. Часть подростков сталкивается с подавленностью, одиночеством и сложными отношениями в семье. По мнению Клайшиса, в таких обстоятельствах желание забыться с помощью одурманивающих веществ может стать еще сильнее.
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Он также скептически оценивает возможность решить проблему исключительно на государственном уровне. Закрытые интернет-группы существуют и продолжат существовать, поэтому полностью искоренить подобную деятельность практически невозможно. Одних запретов недостаточно, если не устранять причины, по которым подростки вообще начинают употреблять одурманивающие вещества. Гораздо важнее уделять внимание условиям их жизни, эмоциональному здоровью и отношениям с окружающими.
В больницы попадают даже 12-летние дети
О серьезности проблемы свидетельствуют и последние данные Детской клинической университетской больницы. Во время осенних школьных каникул, с 19 по 25 октября этого года, медицинская помощь после употребления алкоголя или других одурманивающих веществ потребовалась 15 молодым людям. Самому младшему из них было всего 12 лет.
По сравнению с прошлым годом этой осенью количество подростков, попавших в больницу после употребления одурманивающих веществ, удвоилось. Детская больница считает эту тенденцию тревожной и призывает родителей больше интересоваться тем, где и с кем проводят свободное время их дети.
Клайшис также не скрывает опасений, что ситуация среди молодежи становится все более тревожной и в ближайшее время вряд ли улучшится. "Ситуация становится все более ужасной, и будет еще хуже", - резко заявил он, не скрывая беспокойства по поводу того, в каком направлении меняются привычки молодых людей.
По мнению Клайшиса, происходящее в закрытых интернет-группах - еще одно напоминание о том, что за рискованным поведением подростков не всегда стоит лишь желание развлечься. За ним могут скрываться проблемы, о которых молодой человек никому не решается рассказать. Поэтому особенно важно заметить трудности вовремя, не дожидаясь, пока они приведут к серьезным последствиям.
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О том, насколько тяжелыми могут быть последствия зависимости, Клайшис знает не только по работе с молодежью, но и по собственному опыту. В прошлом он сам сталкивался с алкогольной и наркотической зависимостью, а теперь уже несколько лет помогает молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Созданный им OPEN Radošais centrs оказывает поддержку тем, кому необходимы безопасная среда, крыша над головой или помощь в решении сложных жизненных проблем.