Построенные в Латвии самолеты покоряют небо США

"В этом году на одном мероприятии встретились самолет, который мы построили десять лет назад, и наша более новая модель. Чем активнее мы будем физически представлены в Америке, тем лучше. Когда наш самолет появляется на каком-нибудь мероприятии, он сразу вызывает большой интерес. Примерно так же, как небольшая спортивная машина обычно привлекает взгляды людей. Если бы мы могли держать по одному самолету в каждом штате, интерес сразу стал бы гораздо выше: люди смогли бы не только посмотреть на них, но и потрогать. У нас есть план уже в следующем году быть представленными в четырех или пяти штатах. Мы давно сотрудничаем с одним из наших представителей в Америке, а в этом году обратились еще к нескольким потенциальным партнерам. В США давние авиационные традиции, там регулярно проходят огромные авиационные фестивали, в которых участвуют тысячи людей и представлены многочисленные производители. Поэтому присутствие на таких мероприятиях имеет огромное значение", - рассказывает руководитель компании Каспарс Славинскис.