Построенные в Латвии самолеты покоряют небо США
Наверное, многие даже не знают, что в Латвии строят самолеты. Такой факт совершенно не вписывается в привычные разговоры о том, что у нас разрушено все производство. Однако уже более десяти лет на Мангалсале действительно выпускают летательные аппараты под названием Tarragon, которые привлекли внимание как в Европе, так и в США.
История проекта Tarragon в некотором смысле напоминает историю знаменитой автомобильной компании Porsche. Когда Ферри Порше понял, что никто не выпускает автомобиль, на котором ему самому хотелось бы ездить, он решил взяться за дело самостоятельно и в 1948 году построил первый спортивный Porsche.
Похожими соображениями руководствовались и два латвийских энтузиаста авиации - Валентин Васяк и Игорь Звягин. В 2009 году они приобрели самолет Millenium Master, но вскоре пришли к выводу, что его конструкцию можно существенно улучшить. А кто сделает это, если не они сами?
Так появилась компания Pelegrin, которая начала свою деятельность с основательной переделки купленного самолета. В 2012 году к компании присоединился еще один энтузиаст малой авиации Айварс Лейетис. Его инвестиции позволили приступить к проекту, который тогда казался фантастическим, - построить собственный самолет класса ультралайт. Так началась история Tarragon.
Главный козырь - небольшой вес самолета
За прошедшие годы компания довольно сильно изменилась. Начинала она работу в ангаре аэродрома в Адажи, а сейчас располагается в просторных помещениях на Мангалсале. На сегодняшний день построено около полусотни самолетов. На первый взгляд, это не так уж много. Но если учесть, что в компании работает всего около 20 человек, а все производство представляет собой ручной труд, результат на самом деле весьма внушительный.
Нужно также помнить, что авиация - отрасль, в которой абсолютно все необходимо сертифицировать и проверять с точки зрения безопасности. Ведь никто не захочет покупать самолет, который может развалиться прямо в воздухе. К тому же такая машина стоит немалых денег - около 360 000 евро. Кроме того, компании приходится инвестировать в производственное оборудование и самостоятельно разрабатывать все новые технические решения.
Как и в автомобилестроении, в малой авиации ничего не стоит на месте: постоянно появляются новые технологии. Самолеты, которые выпускались семь лет назад, заметно отличаются по оснащению от тех, что производят сегодня. Например, раньше в крылья устанавливали резиновые емкости в форме мешков для заправки топливом, а теперь само крыло служит топливным баком. В каждое крыло можно залить 80 литров бензина, то есть общий запас топлива составляет 160 литров.
Разумеется, латвийская компания не производит самостоятельно абсолютно все компоненты самолета. Двигатели закупают у сторонних производителей - в частности, Rotax. Сейчас компания начинает устанавливать и мощные турбовинтовые двигатели, которые раньше было сложно использовать в легкой авиации из-за их веса. Также закупаются авионика и лопасти воздушных винтов.
Впрочем, стоит напомнить, что даже такие гиганты, как Boeing, многое приобретают у сторонних поставщиков. Зато непосредственно в Латвии изготавливают фюзеляж, крылья, шасси и множество более мелких деталей. А главное - здесь знают, как собрать все это воедино, чтобы получился легкий и быстрый самолет.
Небольшой вес - главное преимущество Tarragon. Корпус самолета изготовлен из карбона, который укладывают слоями один поверх другого. Некоторые детали состоят более чем из 20 слоев. Это очень трудоемкий процесс, зато он позволяет получать чрезвычайно легкие детали.
Затем детали нагревают в автоклавной печи при определенной температуре. У компании один из крупнейших автоклавов в Балтии, способный вместить даже такую крупную деталь, как крыло. Если бы для изготовления самолета использовали алюминий, его вес был бы как минимум вдвое больше.
"У нас здесь все сделано из карбона, нет ни одной металлической детали. Карбон позволяет получать самые легкие и одновременно прочные детали, не лишая их эластичности. После термической обработки приходится вручную шлифовать все неровности. Этим занимаются в помещении со специальной системой вентиляции, поскольку карбоновая пыль очень вредна", - объясняет руководитель производства компании Гунтарс Соколовскис.
Затем детали соединяют и склеивают между собой, снова нагревают в автоклаве, а после этого опять шлифуют. Следующий этап - покраска. Это очень важная часть производства, ведь именно окраска определяет внешний вид самолета.
Здесь заказчики могут дать волю фантазии, чтобы придать своему будущему самолету индивидуальность. Например, бывали случаи, когда клиент владел автомобилем необычного цвета и хотел, чтобы самолет был окрашен точно так же.
Хотя издалека может показаться, что фюзеляж оклеен пленкой, на самом деле это очень детальная покраска. "Здесь нет никаких наклеек - только краска. Это требует много времени, поэтому многие производители даже не предлагают клиентам такую возможность. А мы предлагаем то, чего нельзя получить в других местах. Именно за это нас и любят клиенты", - говорит Соколовскис.
По индивидуальному заказу оформляется и кабина пилота - с отделкой из кожи или других материалов по желанию клиента. После этого устанавливают двигатель, авионику и спасательное оборудование. Самолет оснащен встроенным парашютом площадью 140 квадратных метров, который в аварийной ситуации можно раскрыть специальным механизмом. Он позволит безопасно опустить на землю весь самолет вместе с пилотом.
Также предусмотрен генератор кислорода для полетов на высоте более 3000 метров. Система управления продублирована и для человека, сидящего на заднем сиденье, поэтому Tarragon можно использовать для обучения начинающих пилотов.
Надежды на американский рынок
Как уже говорилось, главная особенность Tarragon - небольшой вес. Без пилота и топлива самолет весит менее 400 килограммов. Благодаря этому он быстро набирает скорость в воздухе и легко управляется.
Мощность установленных на Tarragon двигателей составляет 140-160 лошадиных сил. В привычных автомобильных категориях это может показаться не слишком впечатляющим показателем. Но автомобиль весит около полутора тонн, тогда как самолет Tarragon примерно втрое легче. Поэтому 150 лошадиных сил обеспечивают совершенно другую динамику.
Важно и то, что Tarragon очень экономичен. Расход топлива составляет около 25 литров в час, что для авиации очень мало. Эксплуатационные расходы также невысоки - еще одно преимущество в глазах потенциальных покупателей.
На одной заправке самолет может преодолеть около 2000 километров. При этом для взлета и посадки ему подойдет даже обычный луг, если поверхность достаточно ровная.
Исторически первым успешным рынком для Tarragon стала Италия, где малая авиация очень популярна. Два самолета Tarragon когда-то приобрели и Национальные вооруженные силы Латвии для тренировочных целей. Однако теперь они уже переданы в распоряжение Украины. Насколько известно, сейчас украинская сторона работает над их усовершенствованием, чтобы использовать самолеты в борьбе с беспилотниками.
Теперь компания пытается завоевать весьма перспективный американский рынок, который открывает гораздо более широкие возможности для роста, чем европейский. Из-за больших расстояний в США малая авиация очень популярна, особенно в южных штатах. До сих пор закрепиться на американском рынке было сложно из-за строгих требований к сертификации. Однако теперь американская сторона смягчила эти требования, что открывает перед латвийскими авиастроителями большие перспективы.
Несколько самолетов удалось продать в США и в предыдущие годы. Сейчас они служат своеобразной рекламой латвийского производителя, регулярно появляясь на различных мероприятиях для любителей малой авиации.
"В этом году на одном мероприятии встретились самолет, который мы построили десять лет назад, и наша более новая модель. Чем активнее мы будем физически представлены в Америке, тем лучше. Когда наш самолет появляется на каком-нибудь мероприятии, он сразу вызывает большой интерес. Примерно так же, как небольшая спортивная машина обычно привлекает взгляды людей. Если бы мы могли держать по одному самолету в каждом штате, интерес сразу стал бы гораздо выше: люди смогли бы не только посмотреть на них, но и потрогать. У нас есть план уже в следующем году быть представленными в четырех или пяти штатах. Мы давно сотрудничаем с одним из наших представителей в Америке, а в этом году обратились еще к нескольким потенциальным партнерам. В США давние авиационные традиции, там регулярно проходят огромные авиационные фестивали, в которых участвуют тысячи людей и представлены многочисленные производители. Поэтому присутствие на таких мероприятиях имеет огромное значение", - рассказывает руководитель компании Каспарс Славинскис.
"Мы стараемся предлагать все лучшее, что есть на рынке с точки зрения авионики и двигателей. Что касается дизайна, то здесь каждый может самостоятельно выбрать то, что ему нравится. Простор для фантазии практически не ограничен. Если вы хотите самолет, который дарит особые ощущения и не является массовым продуктом, Tarragon станет правильным выбором".
Американский рынок может стать отправной точкой для расширения производства. Сейчас компания выпускает около десяти самолетов в год, однако планирует удвоить объемы производства. Это, в свою очередь, означает, что придется искать новых сотрудников. А с этим в данной нише бизнеса есть определенные сложности. Латвия не может похвастаться давними традициями авиастроения, поэтому специалистов в этой области немного.
Впрочем, для молодых специалистов небольшое производство такого типа - практически идеальное место для получения опыта. Здесь можно увидеть весь процесс строительства самолета от начала до конца. На крупном предприятии, скорее всего, пришлось бы работать только в одном конкретном производственном секторе, практически не соприкасаясь с остальными этапами.