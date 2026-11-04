Солнце в полночь и айсберги с дом - почему Гренландия стала новым главным трендом у путешественников

Гренландия - крупнейший остров мира, на котором проживают всего около 56 тысяч человек. При этом за 2025 год здесь зарегистрировали почти 180 тысяч туристических посещений, включая путешественников, прибывших самолетами и круизными судами. Это примерно на 8% больше, чем годом ранее. При подсчете возможен частичный повторный учет туристов, использовавших разные виды транспорта.