Солнце в полночь и айсберги с дом - почему Гренландия стала новым главным трендом у путешественников
Огромные айсберги, северное сияние, китовые сафари и поселения, до которых невозможно добраться на автомобиле. Гренландия, еще недавно считавшаяся одним из самых труднодоступных уголков планеты, стремительно превращается в перспективное туристическое направление. Теперь попасть сюда стало значительно проще, однако местные жители уже опасаются последствий растущего интереса к острову.
29 октября 2026 года в гренландском городе Илулиссат произошло событие, которое может существенно изменить будущее местного туризма. Здесь открылся новый международный аэропорт, принявший первый прямой пассажирский рейс из Копенгагена. На борту самолета Airbus A330neo находились 169 человек, включая премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена.
Раньше путешественникам, направлявшимся в Илулиссат из Дании, приходилось пересаживаться на небольшие самолеты в других аэропортах острова. Теперь дорога из Копенгагена занимает около четырех с половиной часов без пересадок. Новый аэропорт способен принимать крупные пассажирские самолеты. Авиакомпания Air Greenland планирует увеличить количество прямых рейсов в летний сезон 2027 года до шести в неделю. Свои маршруты готовит и Icelandair.
Туристов уже в несколько раз больше, чем местных жителей
Гренландия - крупнейший остров мира, на котором проживают всего около 56 тысяч человек. При этом за 2025 год здесь зарегистрировали почти 180 тысяч туристических посещений, включая путешественников, прибывших самолетами и круизными судами. Это примерно на 8% больше, чем годом ранее. При подсчете возможен частичный повторный учет туристов, использовавших разные виды транспорта.
Еще несколько лет назад добраться до Гренландии было значительно сложнее. Ситуация начала меняться в конце 2024 года, когда новый международный аэропорт открылся в столице Нууке. В апреле 2026 года заработал аэропорт в Какортоке на юге острова, а теперь к ним добавился Илулиссат.
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Власти рассчитывают, что развитие авиационного сообщения привлечет путешественников из Европы и Северной Америки. Для Гренландии, экономика которой во многом зависит от рыболовства, туризм рассматривается как дополнительный источник доходов.
Айсберги высотой с многоэтажные дома и солнце посреди ночи
Главное богатство Гренландии - ее необычная природа. Особенно популярным направлением считается Илулиссат, расположенный примерно в 250 километрах к северу от Полярного круга.
Город известен ледяным фьордом Илулиссат, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь в море дрейфуют гигантские айсберги, отколовшиеся от ледников. Туристы отправляются на лодочные экскурсии, чтобы увидеть ледяные глыбы вблизи, наблюдают за китами и исследуют арктические пейзажи.
Летом путешественников привлекает полярный день, когда солнце неделями не опускается за горизонт. Зимой сюда приезжают ради северного сияния, прогулок на собачьих упряжках и заснеженных ландшафтов.
Есть в Гренландии и места, где привычная городская жизнь кажется совершенно далекой. Например, в небольшом поселении Окаатсут возле Илулиссата нет автомобильных дорог. Дома стоят рядом с морем, в котором проплывают айсберги, а основным транспортом остаются лодки. Между городами Гренландии вообще нет автомобильного сообщения - добираться приходится по воздуху или воде.
Почему местные жители опасаются туристического бума
Однако перспектива превращения Гренландии в популярное направление радует далеко не всех. На острове недостаточно гостиниц и другой инфраструктуры для резкого увеличения количества гостей, а хрупкая арктическая природа особенно чувствительна к человеческому воздействию.
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Бывший региональный мэр Пале Йеримиассен в разговоре с Associated Press признал, что туристы создают новые возможности для заработка, но призвал учитывать последствия.
"Сколько людей мы можем пригласить?" - задался он вопросом, подчеркнув, что острову необходимо соблюдать осторожность.
При этом туризм пока обеспечивает менее 5% валового внутреннего продукта Гренландии. Власти надеются увеличить его вклад в экономику, одновременно снижая зависимость от традиционных отраслей и финансовой поддержки Дании.
Премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен назвал открытие нового аэропорта одной из крупнейших инвестиций в истории острова. По его словам, для возможного обретения независимости от Дании Гренландии необходима прочная экономическая основа.