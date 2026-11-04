Обновленная улица Дзирнаву в Риге (04.11.2026)
В Риге завершилась реконструкция улицы Дзирнаву на участке от улицы Тербатас до улицы Сколас - в одной из самых оживленных ...
ФОТО: вот как сейчас выглядит улица Дзирнаву, где обновили проезжую часть и тротуары
В Риге завершилась реконструкция улицы Дзирнаву на участке от улицы Тербатас до улицы Сколас - в одной из самых оживленных частей исторического центра города. В условиях плотной городской застройки удалось найти решения, которые делают улицу более удобной, безопасной и доступной для всех участников движения.
В ходе реконструкции обновили проезжую часть и тротуары, обустроили велосипедную инфраструктуру, благоустроили и озеленили улицу, а также улучшили безопасность движения и доступность городской среды.
Реконструкция улицы Дзирнаву началась весной 2025 года. Работы проводились последовательно, по отдельным участкам. Сначала строители работали на отрезке между улицами Тербатас и Бривибас, затем - на участке от улицы Бривибас до улицы Сколас. Одновременно была реконструирована и перекресток улиц Дзирнаву и Тербатас.
В результате реконструкции на улице Дзирнаву обновили дорожное покрытие и тротуары, а также обустроили велосипедную полосу, отделив велосипедное движение от пешеходного. Теперь у пешеходов, велосипедистов и автомобилистов есть четко обозначенные зоны передвижения, что повышает безопасность и удобство движения.
Во время реконструкции также улучшили пешеходную инфраструктуру и безопасность движения. Возле торгового центра Galerija Rīga, а также на перекрестке улиц Базницас и Дзирнаву оборудовали новые пешеходные переходы, благодаря которым переходить улицу стало удобнее и безопаснее.
На всех реконструированных кварталах между улицами Тербатас и Сколас применили единое решение по организации уличного пространства. В соответствии с проектом использовали различные виды и цвета дорожного покрытия, чтобы визуально и функционально разделить проезжую часть, велосипедную инфраструктуру и пешеходные зоны, сделав движение более упорядоченным и понятным.
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На улице Дзирнаву также провели работы по озеленению и благоустройству. Возле перекрестков разбили зеленые клумбы с низкорослыми растениями. Они дополняют городское озеленение и при этом не мешают обзору на перекрестках. Зеленые островки разместили в расширенных частях тротуаров, а также в полосе, где находятся автомобильные парковки и велопарковки. Поэтому они не ограничивают движение транспорта.
Одним из главных результатов реконструкции стало развитие велосипедной инфраструктуры в центре Риги. Обновленный участок улицы Дзирнаву является частью велосипедного маршрута, который соединяет велоинфраструктуру улицы Сколас с Островным мостом, территорией Рижского Центрального железнодорожного вокзала и велосипедной инфраструктурой улицы Вильгельма Пурвитиса. Таким образом формируется более удобная и связная сеть веломаршрутов, расширяющая возможности передвижения велосипедистов по центру города.
Строительные работы проводились в историческом центре Риги. На их ход повлияли плотное расположение существующих подземных инженерных коммуникаций и обстоятельства, выявленные непосредственно во время строительства. До реконструкции уличной инфраструктуры также потребовалось провести работы с коммуникациями предприятия Rīgas ūdens.