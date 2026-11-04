ФОТО: вот как сейчас выглядит улица Дзирнаву, где обновили проезжую часть и тротуары

На улице Дзирнаву также провели работы по озеленению и благоустройству. Возле перекрестков разбили зеленые клумбы с низкорослыми растениями. Они дополняют городское озеленение и при этом не мешают обзору на перекрестках. Зеленые островки разместили в расширенных частях тротуаров, а также в полосе, где находятся автомобильные парковки и велопарковки. Поэтому они не ограничивают движение транспорта.