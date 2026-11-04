Каждое депутатское кресло обошлось "Объединенному списку" всего в 21 000 евро
Объединение партий "Объединенный список" (ОС) задекларировало расходы на предвыборную кампанию в размере 878 847 евро, свидетельствует декларация ОС о предвыборных доходах и расходах, опубликованная в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Крупнейшей статьей расходов ОС перед выборами было размещение рекламы в помещениях и общественных местах, на что было потрачено 372 757 евро, или около 42% общих задекларированных расходов.
Расходы на подготовку рекламных материалов составили 119 490 евро, на рекламу на коммерческом радио - 105 229 евро, в интернете - 80 396 евро. Планирование, подготовка и организация избирательной кампании обошлись ОС в 66 178 евро.
На рекламу на коммерческом телевидении было потрачено 26 424 евро, в региональных печатных изданиях - 25 928 евро, в общенациональных печатных изданиях - 12 511 евро, на общественном радио - 2849 евро.
На аренду имущества для нужд предвыборной кампании ОС было израсходовано 33 022 евро, на почтовые услуги для рассылки агитационных материалов - 14 065 евро. Залог составил 4680 евро, публикация печатных изданий - 172 евро, прочие связанные с кампанией расходы - 15 146 евро.
Задекларированные доходы ОС составили 593 765 евро, из них 143 059 евро были получены в виде денежных пожертвований, 1210 евро - в виде пожертвований другого рода, а 449 496 евро указаны как доходы другого рода.
Таким образом, задекларированные расходы ОС на избирательную кампанию на 285 082 евро превысили указанные в декларации доходы.
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Как сообщалось, на выборах в 15-й Сейм ОС одержал убедительную победу, получив в итоге 41 мандат в Сейме. Таким образом, можно сказать, что каждое кресло депутата обошлось ОС примерно в 21 450 евро.