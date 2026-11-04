Каждый год одно и то же: в Латвии снова столкнулись с дефицитом вакцин от гриппа

Особое беспокойство медиков вызывает то, что во многих местах вакцины появятся только в середине ноября. В результате у семейных врачей останется относительно мало времени для проведения прививочной кампании. "Мы еще ничего не упустили, однако реально вакцины будут доступны в середине ноября. У нас очень короткий промежуток времени - примерно за месяц нужно успеть предоставить эту услугу, и работа будет очень интенсивной", - пояснил Дзалбс.