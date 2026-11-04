Каждый год одно и то же: в Латвии снова столкнулись с дефицитом вакцин от гриппа
В Латвии уже несколько недель наблюдается нехватка вакцин от гриппа - спрос значительно превышает предложение. По оценкам семейных врачей, в этом сезоне не хватает около 30% необходимых доз, а новые поставки во многие врачебные практики ожидаются лишь к середине ноября. Об этом в эфире программы TV3 "900 sekundes" рассказал президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс.
По его словам, нехватка сезонных вакцин в стране уже превратилась в ежегодную проблему.
"Дефицит вакцин от гриппа и вообще сезонных вакцин стал своего рода традицией в нашей стране. Мы возвращаемся к этой теме каждую осень, говоря о том, что семейные врачи могли бы предоставлять эту услугу в большем объеме. Спрос значительно превышает предложение, и, по нашим оценкам, в этом сезоне нам не хватает около 30% вакцин, которые мы могли бы предложить своим пациентам", - заявил Дзалбс.
При этом интерес жителей к вакцинации остается высоким. По словам специалиста, люди активно пользуются возможностью сделать прививку за государственный счет.
"Отклик очень большой, поскольку наши жители оценили возможность пользоваться услугами, оплачиваемыми государством", - подчеркнул он.
Особое беспокойство медиков вызывает то, что во многих местах вакцины появятся только в середине ноября. В результате у семейных врачей останется относительно мало времени для проведения прививочной кампании. "Мы еще ничего не упустили, однако реально вакцины будут доступны в середине ноября. У нас очень короткий промежуток времени - примерно за месяц нужно успеть предоставить эту услугу, и работа будет очень интенсивной", - пояснил Дзалбс.
Дополнительные трудности создает административная нагрузка на семейных врачей. Помимо самой вакцинации, медикам приходится заниматься большим объемом документации и работать с электронными системами. "Мы очень надеемся, что и система электронного здравоохранения, и базы данных нас не подведут, поскольку помимо самой вакцинации существует очень большая административная нагрузка", - отметил глава ассоциации.