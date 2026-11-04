Памятник Свободы в Риге застраховали от новых угроз, которые раньше не учитывались

Страховая компания BTA Baltic Insurance Company вручает страховой полис памятнику Свободы уже 23-й год подряд. Однако в этом году страховое покрытие было расширено и дополнено новыми рисками, которые прежде не были застрахованы. Какие именно угрозы включены в полис, в сообщении не уточняется.