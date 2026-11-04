Памятник Свободы в Риге застраховали от новых угроз, которые раньше не учитывались
На фоне меняющихся геополитических угроз в Латвии усиливают внимание к защите культурно-исторического наследия и объектов государственного значения. В этом году страховой полис памятника Свободы в Риге расширен - теперь он предусматривает защиту от новых рисков, которые ранее не покрывались страховкой.
Торжественное вручение страхового полиса состоится 10 ноября в 10:00 у подножия памятника Свободы. Мероприятие приурочено к началу недели государственных праздников.
В церемонии примут участие мэр Риги Виестурс Клейнбергс, член правления страховой компании BTA Эвия Матвея, а также учащиеся рижских образовательных учреждений. Участники возложат цветы к памятнику.
Страховая компания BTA Baltic Insurance Company вручает страховой полис памятнику Свободы уже 23-й год подряд. Однако в этом году страховое покрытие было расширено и дополнено новыми рисками, которые прежде не были застрахованы. Какие именно угрозы включены в полис, в сообщении не уточняется.
Организаторы подчеркивают, что эта традиция призвана не только обеспечить сохранность одного из важнейших символов латвийской государственности, но и напомнить обществу о его историческом значении.
После торжественной церемонии и возложения цветов приглашенные участники смогут послушать 30-минутный рассказ об истории памятника Свободы, его символике и роли в становлении независимого Латвийского государства.