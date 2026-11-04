"У меня все хорошо!" Кариньш рассказал, чем занимается после ухода из большой политики

"Я бы хотел сказать, что самое важное на этой должности - верить в себя. Если все говорят, что что-то хорошо, а самому кажется, что все-таки что-то не так, то лучше придерживаться того, что подсказывают собственные ощущения. Будь верен и честен с самим собой!" - поделился он.