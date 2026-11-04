"У меня все хорошо!" Кариньш рассказал, чем занимается после ухода из большой политики
Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш признался, что после ухода из активной политики его жизнь изменилась к лучшему. Дети выросли, с супругой появилось больше времени друг для друга, а вот гитару он берет в руки гораздо реже, чем хотелось бы.
В профессиональной деятельности Кариньша за последние пару лет особых изменений не произошло. Он по-прежнему работает в скандинавской компании стратегических коммуникаций и консультирования Kreab.
"Мне не на что жаловаться!"
Зато в личной жизни произошли определенные перемены. "В жизни у меня все хорошо, дети выросли, и теперь у нас с женой больше времени, которое мы можем проводить вдвоем!" - рассказал бывший премьер-министр.
Не секрет, что незадолго до пандемии Covid-19 Кариньш привлек внимание публики в том числе благодаря музыкальному инструменту в руках. Многие наверняка помнят видеоролик, в котором он увлеченно играет на гитаре.
"Мне неловко в этом признаваться, но сейчас я активно музыкой не занимаюсь. Конечно, время от времени беру в руки гитару, но далеко не так часто, как хотелось бы. Я достаточно занят", - признался экс-премьер.
Отвечая на вопрос о том, какие выводы он сделал за время работы в политике, Кариньш подчеркнул, что самое главное для человека на высокой должности - верить в себя.
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"Я бы хотел сказать, что самое важное на этой должности - верить в себя. Если все говорят, что что-то хорошо, а самому кажется, что все-таки что-то не так, то лучше придерживаться того, что подсказывают собственные ощущения. Будь верен и честен с самим собой!" - поделился он.
Напомним, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Кришьянис Кариньш в сентябре 2024 года сложил депутатский мандат и ушел из активной политики. В декабре того же года он также покинул правление партии "Единство", объяснив свое решение несогласием с проводимой партией политикой.
Однако Кариньш продолжает публично комментировать события латвийской и международной политики. После парламентских выборов 2026 года он резко раскритиковал результаты "Нового Единства", указав на недостатки руководства партии и допущенные тактические ошибки.
В опубликованном 8 октября анализе Кариньш рассмотрел три возможные модели формирования коалиции нового правительства, уделив особое внимание роли "Объединенного списка". Он также продолжает следить за международной политикой: