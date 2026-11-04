В Латвию идут заморозки: уже скоро ночью похолодает до -4 градусов

Во второй половине недели будет преобладать переменная облачность, местами возможны небольшие осадки - в основном кратковременный дождь. В четверг и в ночь на пятницу северо-западный ветер на побережье усилится до 18 метров в секунду, а в конце недели будет дуть слабый и умеренный западный ветер.