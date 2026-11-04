В Латвию идут заморозки: уже скоро ночью похолодает до -4 градусов
До конца текущей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Во второй половине недели будет преобладать переменная облачность, местами возможны небольшие осадки - в основном кратковременный дождь. В четверг и в ночь на пятницу северо-западный ветер на побережье усилится до 18 метров в секунду, а в конце недели будет дуть слабый и умеренный западный ветер.
В четверг воздух прогреется до +8...+12 градусов, в последующие сутки температура будет ниже +10 градусов. Самая холодная погода ожидается в ночь на субботу в Латгале, где столбики термометров могут опуститься до -4 градусов.
Прогнозируется, что на следующей неделе, особенно во второй ее половине, осадков будет больше, а температура воздуха будет немного ниже, чем на этой неделе.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в первой половине ноября температура воздуха в Латвии в основном будет близка к норме, во второй половине месяца - немного выше нормы. Во второй половине ноября также прогнозируется больше осадков.