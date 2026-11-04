Российское зерно хлынуло через Латвию - транзит за год вырос в 3,1 раза

Поэтому, чтобы установить, не происходят ли перевозимые товары с неподконтрольных Украине территорий, таможенные органы проводят тщательную документальную проверку. На основании результатов анализа рисков коммерсантов могут попросить предоставить дополнительные сведения. В частности, информацию о сорте зерна, точном месте его происхождения, маршруте доставки от места производства до границы Евросоюза, а также накладные, договоры, транспортные документы, счета за перевозку и другие подтверждающие материалы.