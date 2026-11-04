Российское зерно хлынуло через Латвию - транзит за год вырос в 3,1 раза
Поток зерна из России через Латвию резко увеличился: за десять месяцев нынешнего года объем транзита превысил 1,1 миллиона тонн - в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще заметнее вырос транзит из Беларуси. Об этом свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).
За десять месяцев 2026 года транзитом из России через Латвию было вывезено 1,115 миллиона тонн зерновых. Для сравнения: за десять месяцев прошлого года этот показатель составлял 357 645 тонн. Наибольшие объемы российских зерновых перевозились в октябре - 425 163 тонны. В сентябре через Латвию транзитом прошло 346 952 тонны.
Еще более заметно увеличилось количество зерна, перевозимого транзитом из Беларуси, свидетельствуют данные СГД. За десять месяцев нынешнего года через Латвию из Беларуси было перевезено 185 756 тонн зерновых. За аналогичный период прошлого года объем составлял всего 60,8 тонны.
В СГД сообщили, что за все 12 месяцев 2025 года транзитом из России было перевезено почти 652 000 тонн зерна. Из Беларуси за весь прошлый год транзитом прошло в общей сложности 128 тонн.
В Службе государственных доходов напомнили, что действующее законодательство Европейского союза и Латвии в настоящее время не запрещает транзит зерновой продукции. Однако ввоз таких товаров в Латвию для выпуска в свободное обращение запрещен. Таможенные органы осуществляют строгий контроль, чтобы обеспечить соблюдение этого запрета.
В то же время законодательство ЕС запрещает ввоз на территорию Евросоюза любых товаров, происходящих с территорий Украины, которые не контролируются украинским правительством. К таким территориям относятся незаконно аннексированные Россией Крымский полуостров, а также Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области. Запрет распространяется на все процедуры ввоза, включая транзит.
Поэтому, чтобы установить, не происходят ли перевозимые товары с неподконтрольных Украине территорий, таможенные органы проводят тщательную документальную проверку. На основании результатов анализа рисков коммерсантов могут попросить предоставить дополнительные сведения. В частности, информацию о сорте зерна, точном месте его происхождения, маршруте доставки от места производства до границы Евросоюза, а также накладные, договоры, транспортные документы, счета за перевозку и другие подтверждающие материалы.
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Таможенное управление СГД активно сотрудничает с Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), которая отвечает за фитосанитарный пограничный контроль. Специалисты ПВС берут образцы из партий пшеницы, следующих транзитом из России через Латвию, и направляют их в лабораторию для проведения анализов, позволяющих установить происхождение зерна.
Кроме того, Таможенное управление СГД направило письма коммерсантам, участвующим в транзите зерновой продукции. Ведомство попросило предоставить информацию о внутренних мерах контроля, которые компании применяют для соблюдения санкций. Одновременно предпринимателям напомнили об обязанности проводить соответствующие проверки до заключения договоров на перевозку, перегрузку, хранение и дальнейшую транспортировку грузов.