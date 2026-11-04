Президент снова поручил формирование правительства Андрису Кулбергсу

Отвечая на вопрос, на какие компромиссы он готов пойти в ходе переговоров с парламентскими фракциями, Кулбергс заявил, что готов выслушать предложения о том, как обеспечить рост доходов государства. Он подчеркнул, что одним из приоритетов ОС является развитие экономики. "Если мы не будем об этом думать, мы продолжим погружаться в фазу урезания, что ни к чему хорошему не приведет. У партнеров не так уж много предложений, как развивать экономику. Есть лозунги, но конкретных предложений не очень много, и это проблема", - сказал Кулбергс.