Президент снова поручил формирование правительства Андрису Кулбергсу
Фото: LETA
Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу.
В Латвии

Президент снова поручил формирование правительства Андрису Кулбергсу

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Президент Эдгар Ринкевич в среду поручил формирование нового правительства кандидату на пост премьер-министра Андрису Кулбергсу ("Объединенный список", ОС).

Президент Эдгар Ринкевич еще в начале октября после парламентских выборов объявил, что новое правительство должен сформировать Кулбергс, однако официально кандидата на пост премьер-министра президент может выдвинуть только после того, как действующее правительство сложит полномочия в связи с созывом нового Сейма. Первое заседание нового Сейма состоялось во вторник, и в его заключении прежнее правительство под руководством Кулбергса объявило о сложении полномочий.

После встречи с президентом Кулбергс выразил надежду, что новое правительство удастся сформировать до государственного праздника. Он сообщил, что на этой неделе продолжатся переговоры с представленными в Сейме партиями, за исключением объединения "Суверенная власть"/"Младолатыши".

Кулбергс поблагодарил президента за оказанное ему доверие и поручение сформировать правительство. Он отметил, что общество ясно выразило запрос на перемены, поэтому при выборе партнеров по коалиции, министров и других ответственных лиц важно руководствоваться их способностью обеспечить эти перемены, а не ограничиваться только словами.

Кулбергс подчеркнул, что предоставленную обществом возможность нельзя упустить, и он будет требовать от будущих коллег и партнеров по коалиции ответственности перед обществом. По его словам, предстоит принять непростые решения, поэтому главный вопрос заключается в том, кто в Сейме и Кабинете министров будет готов обеспечить необходимые перемены.

Кулбергс сообщил, что на переговорах о формировании правительства ознакомил возможных партнеров с финансовой ситуацией в стране, с тем, что это означает для разработки бюджета на следующий год и как соотносится с обещаниями партий, которые в настоящее время не могут быть выполнены, поскольку средств для них нет.

"Следующий разговор будет о предложениях партий - с чем они согласны, с чем не согласны и где готовы пойти на уступки. Возможно, у меня и ОС - один взгляд, но и у партнеров есть хорошие идеи, и это главный вопрос, который я хочу выяснить", - сказал кандидат в премьеры.

Отвечая на вопрос, может ли избрание депутата от партии "Латвия на первом месте" Рамоны Петравичи на должность секретаря Сейма свидетельствовать о сотрудничестве с этой политической силой, Кулбергс призвал не связывать вопросы формирования руководства Сейма и правительства. Он пояснил, что избрание президиума Сейма было первоочередной задачей, необходимой для начала полноценной работы парламента. Кандидат в премьер-министры подчеркнул, что не ставит формирование правительства в зависимость от решений Сейма.

Кулбергс сообщил, что сегодня у него запланирована встреча с министром финансов, чтобы ознакомиться с последними данными и понять, где и насколько большими должны быть сокращения. Говоря о том, станут ли после этой встречи известны сферы, где ожидаются сокращения, Кулбергс пояснил, что речь идет скорее о сценариях, с которыми, возможно, придется столкнуться в ближайшие четыре года.

Отвечая на вопрос, на какие компромиссы он готов пойти в ходе переговоров с парламентскими фракциями, Кулбергс заявил, что готов выслушать предложения о том, как обеспечить рост доходов государства. Он подчеркнул, что одним из приоритетов ОС является развитие экономики. "Если мы не будем об этом думать, мы продолжим погружаться в фазу урезания, что ни к чему хорошему не приведет. У партнеров не так уж много предложений, как развивать экономику. Есть лозунги, но конкретных предложений не очень много, и это проблема", - сказал Кулбергс.

На вопрос, придерживается ли он по-прежнему позиции, что государственные расходы необходимо сократить на 500 млн евро, кандидат в премьер-министры подчеркнул, что это должно стать главной целью. По его словам, это был бы отличный результат, однако сумма не является окончательной, поскольку необходимо оценить финансовый эффект предлагаемых реформ.

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Объединенный списокСеймПрогрессивныеЭдгар РинкевичЛатвияЛатвия на первом местеНовое единствоНациональное объединениеСуверенная власть

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