Из 185 обещаний правительства Андриса Кулбергса не выполнены 53 - что осталось лишь на бумаге

Еще 30 мероприятий были исключены как малозначительные, а 35 задач имели финансовые последствия, выходящие за рамки основных работ. При этом, если министрам удастся найти финансирование для каких-либо из этих 35 мероприятий, их реализацию можно будет продолжить. Все они также перечислены в информационном сообщении на портале правовых актов.