Из 185 обещаний правительства Андриса Кулбергса не выполнены 53 - что осталось лишь на бумаге
Правительство Андриса Кулбергса отчиталось о выполнении своего плана действий, однако значительная часть обещаний пока остается на бумаге. Из 185 мероприятий не завершены 53, а три работы к середине октября даже не были начаты.
В июле количество мероприятий в плане действий правительства Кулбергса было сокращено с 215 до 150. Такое решение приняли после того, как министр финансов Марис Кучинскис ("Объединенный список") заявил, что реализовать все 215 мероприятий в рамках существующего бюджета финансово невозможно.
Тогда Кулбергс пояснил, что в плане оставили 61 приоритетную задачу. Из них 17 требуют значительных финансовых ресурсов, поэтому каждую необходимо отдельно оценивать с точки зрения финансового воздействия.
Еще 30 мероприятий были исключены как малозначительные, а 35 задач имели финансовые последствия, выходящие за рамки основных работ. При этом, если министрам удастся найти финансирование для каких-либо из этих 35 мероприятий, их реализацию можно будет продолжить. Все они также перечислены в информационном сообщении на портале правовых актов.
По состоянию на середину октября три мероприятия еще даже не были начаты.
Первое касается поддержки энергоемких предприятий. Министерство экономики должно было подготовить информационное сообщение с предложением решения, которое позволило бы таким компаниям заключать долгосрочные договоры на электроэнергию по тарифу на 30% выгоднее краткосрочной рыночной цены.
Еще одна невыполненная задача связана с питанием школьников. Планировалось, что в нынешнем учебном году будет обеспечено необходимое финансирование питания учеников 5-х классов, если для этого удастся выделить дополнительные финансовые средства.
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Не начата и работа по внедрению графика повышения заработной платы педагогов. Однако ее планируется начать при подготовке бюджета на следующий год и бюджетных рамок на последующие три года.
Еще 50 мероприятий находятся в процессе реализации, но пока не завершены.
Среди них - внедрение регламента об электронных доказательствах, подписание учредительного документа Банка обороны, безопасности и устойчивости, а также представление в Сейм законопроекта о ратификации устава этого банка.
В списке также значится заключение соглашения с Altum о предоставлении гарантий по банковским кредитам должностным лицам Государственной пограничной охраны. Речь идет о займах, предназначенных для внесения первоначального взноса при покупке или строительстве жилья.
Напомним, после отставки предыдущего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") главой правительства стал Андрис Кулбергс. Сейм утвердил его в должности 28 мая 2026 года. Коалицию он сформировал совместно с "Новым Единством", Национальным объединением и Союзом зеленых и крестьян.