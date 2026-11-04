Демократы одержали победу на выборах в США: Трамп теряет контроль над обеими палатами Конгресса
Дональд Трамп столкнулся с серьезным политическим поражением: демократы забирают контроль над обеими палатами Конгресса США, несмотря на активную кампанию президента в поддержку республиканцев.
На состоявшихся во вторник промежуточных выборах в США демократы вернули контроль над обеими палатами Конгресса, свидетельствуют прогнозы американских СМИ и уже подсчитанные результаты голосования. Демократы получили большинство в Палате представителей, а также отобрали у республиканцев места в Сенате как минимум в шести штатах, в том числе в традиционно республиканских Южной Каролине, Канзасе и Техасе.
Победа демократов означает, что последние два года президентства Дональда Трампа в Белом доме будут значительно осложнены. Ожидается серьезное противостояние между Конгрессом и президентом.
Демократы получили возможность блокировать политическую программу Трампа и проводить расследования обвинений в коррупции, связанных с его двухлетним пребыванием у власти.
Результаты голосования отражают недовольство избирателей ростом стоимости жизни, тарифной политикой и войной Трампа против Ирана, которая привела к резкому подорожанию топлива и усилила недовольство и без того крайне непопулярным президентом.
Несмотря на то что ранее Трамп ставил под сомнение результаты выборов, вечером в день голосования он выступил в примирительном тоне. В интервью газете New York Times президент заявил, что "полностью готов принять эти результаты", и пообещал "работать вместе с демократами". Однако уже через несколько минут Трамп намекнул в социальных сетях, как намерен противодействовать попыткам демократов принимать законы. Он опубликовал изображение красной бейсболки с надписью "VETO" ("ВЕТО").
Решающие успехи демократов на выборах в Сенат были достигнуты в Канзасе и Айове. Это пятое и шестое места, ранее контролировавшиеся республиканцами, которые перешли к демократам в рамках так называемой "синей волны".
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В Канзасе методистский пастор Адам Гамильтон победил действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Он стал первым демократом с 1932 года, избранным в Сенат от этого традиционно консервативного штата. В Айове демократов не избирали в Сенат с 2008 года. Эти результаты последовали за победами демократов в Техасе, Южной Каролине, Северной Каролине и Огайо. Избиратели отвергли кандидатов от республиканцев, несмотря на интенсивные усилия Трампа мобилизовать своих сторонников.
В Техасе демократ Джеймс Таларико победил поддержанного Трампом кандидата в Сенат. Кроме того, на выборах губернатора штата демократ Джина Инохоса обошла действующего губернатора-республиканца Грега Эбботта. Республиканцы занимали пост губернатора Техаса на протяжении многих десятилетий.
До выборов республиканцы контролировали 53 места в Сенате против 47 у демократов. Шести мандатов, полученных демократами, оказалось достаточно, чтобы американские телеканалы спрогнозировали переход контроля над Сенатом, хотя результаты некоторых голосований еще не были окончательно определены.
Демократы также получили контроль над Палатой представителей, отобрав у республиканцев избирательные округа в Пенсильвании, Нью-Джерси, Кентукки, Аризоне и Северной Каролине. Некоторые победы были одержаны в округах, где в 2024 году Трамп выиграл с большим преимуществом. Одним из решающих стал округ в Индиане, где демократ Дж. Д. Форд победил республиканку Викторию Спартц. При этом на президентских выборах 2024 года Трамп выиграл в этом округе с преимуществом в 17 процентных пунктов. Аналитики расценили такой результат как признак масштабной победной волны демократов.
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Профессор Университета Джорджа Вашингтона Тодд Белт назвал победу демократов "тяжелым поражением и решительным отказом от Дональда Трампа и его политики". Среди главных причин такого результата он выделил обеспокоенность избирателей состоянием экономики, коррупцией и конфликтом с Ираном.
Теперь демократы смогут блокировать предложенные Трампом законопроекты, проводить расследования обвинений в коррупции в администрации, изучать обстоятельства войны с Ираном и меры по контролю над иммиграцией. Кроме того, контроль над Сенатом позволит им препятствовать назначению судей и утверждению кандидатов на высшие государственные должности.