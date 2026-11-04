Демократы одержали победу на выборах в США: Трамп теряет контроль над обеими палатами Конгресса

Демократы также получили контроль над Палатой представителей, отобрав у республиканцев избирательные округа в Пенсильвании, Нью-Джерси, Кентукки, Аризоне и Северной Каролине. Некоторые победы были одержаны в округах, где в 2024 году Трамп выиграл с большим преимуществом. Одним из решающих стал округ в Индиане, где демократ Дж. Д. Форд победил республиканку Викторию Спартц. При этом на президентских выборах 2024 года Трамп выиграл в этом округе с преимуществом в 17 процентных пунктов. Аналитики расценили такой результат как признак масштабной победной волны демократов.