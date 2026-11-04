В среду местами пройдет небольшой дождь
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В среду местами пройдет небольшой дождь

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В среду в течение дня усилится облачность, местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Слабый северный ветер сменится на западный, на побережье вечером возможны порывы до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +3...+5 градусов на востоке страны до +11 градусов на побережье.

В Риге вечером возможен небольшой дождь. Во второй половине дня ожидается слабый и умеренный западный ветер. Температура воздуха в столице составит +8...+9 градусов.

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