Студентов из Индии, России и Беларуси могут лишить возможности учиться в латвийских колледжах

Статистика показывает, что в колледжах и на курсах в общей сложности обучаются 200 иностранцев: 72 из Индии, 36 из России, 12 из Беларуси, 11 из Камеруна, 10 из Узбекистана. В то же время, например, в Индии полученное в колледжах и на курсах образование и подтверждающие его документы не имеют никакой ценности. "Возникает вопрос: что этот человек здесь делает? Если он хочет учиться - почему не поступает на программу бакалавриата?" - сказала парламентский секретарь МОН Иева Силиня на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, которая рассматривала предложения по поправкам к закону об иммиграции.