Студентов из Индии, России и Беларуси могут лишить возможности учиться в латвийских колледжах
В Латвии могут запретить студентам из Индии, России и других стран обучение на коротких программах колледжей и курсах. Минобразования считает, что иностранцы должны приезжать ради полноценного высшего образования, однако колледжи возражают.
Чтобы ужесточить требования и контроль в отношении учащихся из третьих стран, Министерство образования и науки (МОН) предлагает внести изменения в закон об иммиграции. Одним из таких предложений является запрет на обучение по программам короткого цикла, что в значительной степени коснется предложений колледжей и различных курсов. Колледжи против этого возражают, указывая, что на этих программах учатся всего 1,3% всех граждан третьих стран, что не может считаться риском для государства, сообщает Diena.
Статистика показывает, что в колледжах и на курсах в общей сложности обучаются 200 иностранцев: 72 из Индии, 36 из России, 12 из Беларуси, 11 из Камеруна, 10 из Узбекистана. В то же время, например, в Индии полученное в колледжах и на курсах образование и подтверждающие его документы не имеют никакой ценности. "Возникает вопрос: что этот человек здесь делает? Если он хочет учиться - почему не поступает на программу бакалавриата?" - сказала парламентский секретарь МОН Иева Силиня на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, которая рассматривала предложения по поправкам к закону об иммиграции.
Необходимо добиваться, чтобы иностранные студенты учились в Латвии на программах бакалавриата, магистратуры и докторантуры. МОН также хочет ужесточить требования к высшим учебным заведениям, которые приглашают студентов на учебу, и ограничить временной график. Если учеба начинается в сентябре, а студент прибывает в октябре, заявляя, что подождет до следующего сентября и тогда начнет учиться, то подобные действия нужно запретить, считает МОН.