"В этот момент не бывает чужой смены": латвийский врач рассказал, что происходит за дверями реанимации
В 7:58 одна смена уже собирается домой, другая только приступает к работе. Но внезапно все меняется: в отделении интенсивной терапии пациенту становится плохо, и на помощь приходят даже те, чей рабочий день уже закончился. Рассказ врача Робертса Фурманиса о спасении человека стала напоминанием о том, какой огромный труд и взаимовыручка стоят за работой медиков, которую пациенты и общество далеко не всегда замечают.
В кино спасение пациентов часто выглядит как череда драматичных сцен, эффектных решений и героических поступков отдельных врачей. Но в реальной больнице за каждой спасенной жизнью стоит слаженная работа десятков людей, причем далеко не все они носят белые халаты и оказываются в центре внимания. Иногда самое важное происходит без громких слов - благодаря команде, которая умеет действовать как единый механизм.
Именно такую историю рассказал в социальных сетях латвийский врач-анестезиолог-реаниматолог Роберт Фурманис. Его публикация, собравшая более трех тысяч отметок "Нравится", посвящена непростой работе сотрудников Центра неотложной медицинской помощи и тому, насколько важны профессиональная сплоченность и доверие между коллегами.
Фурманис начинает рассказ с обычной для больницы минуты пересменки. "7:58. Это время, когда одна смена в Центре неотложной медицинской помощи заканчивает работу, а другая приступает к ней".
Коллеги встречаются, разговаривают, кто-то уже собирается домой. Медики передают друг другу информацию о пациентах, обсуждают самые сложные случаи и тех, кто все еще ждет места в больничных отделениях. Таких пациентов, к сожалению, немало. Похожая ситуация и в палате интенсивной терапии: одни уже мысленно дома, другие готовятся к очередному рабочему дню.
Но привычный порядок внезапно нарушается. Ответственная медсестра предыдущей смены сообщает, что одному из пациентов стало плохо. Подробностей пока нет.
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"Это тот момент, который трудно объяснить человеку, никогда не работавшему в неотложной медицине", - пишет врач. Две смены переглядываются. Никто не задает лишних вопросов: каждый знает, что нужно делать, какое оборудование взять и куда идти. Сам Фурманис к этому времени уже должен был закончить рабочий день, но в подобных обстоятельствах часы теряют значение.
Когда медики подходят к пациенту, коллеги уже проводят реанимационные мероприятия. Сотрудник, отвечающий за транспортировку, передвигает соседние кровати, чтобы освободить пространство для работы и по возможности оградить других пациентов от происходящего. "У пациента нет признаков жизни", - вспоминает врач.
Он быстро оценивает ситуацию, оборудование и количество сотрудников. И замечает то, что, по его словам, останется в памяти надолго: помогать пришли обе смены. В том числе те, кто уже должен был отправиться домой. "Никто не остался в стороне. Никто не сказал, что его рабочее время закончилось".
Начинается борьба за жизнь: реанимация, контроль сердечного ритма, дефибрилляция, введение лекарств. Все происходит быстро и слаженно. Через несколько минут сердцебиение пациента восстанавливается, появляются дыхание и движения. "Это тот момент, ради которого мы делаем эту работу", - признается Фурманис.
Однако опасность еще не миновала. Пациента необходимо срочно доставить в палату интенсивной терапии. Впереди носилок идет сотрудник-транспортировщик Рудольф. Врач отдельно отмечает его умение быстро провести носилки через переполненный Центр неотложной медицинской помощи: Рудольф понимает, что в такой момент важна каждая секунда.
Пациента доставляют в палату, и коллеги снова собираются вместе. Обе смены продолжают работать сообща. Необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей, подключить искусственную вентиляцию легких и продолжить интенсивное лечение. Ситуация остается сложной, но медики справляются.
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В какой-то момент Фурманис оглядывается и видит, что палата заполнена сотрудниками. То, что происходит вокруг, он сравнивает с механизмом швейцарских часов.
"Каждая шестеренка знает свое место и свою задачу. Каждый делает свою работу. Команды четкие, ответы точные, никому не нужно объяснять элементарные вещи".
В этой работе нет более или менее важных людей. Не имеет значения, кто врач, медсестра, помощник врача или сотрудник, отвечающий за транспортировку пациентов. У каждого своя роль, и каждая из них в этот момент важна.
К спасению подключаются также сотрудники отделения интенсивной терапии кардиологии. Вместе медики оценивают состояние пациента и договариваются о дальнейшем лечении. В итоге его удается стабилизировать, хотя угроза жизни еще сохраняется. Вскоре поступает информация, что пациента можно перевезти на следующий этап неотложного лечения. Его увозят, и только после этого одна смена наконец отправляется домой, а другая продолжает работу.
Усталость? Конечно. Удовлетворение от сделанного? Безусловно, отвечает врач. Он не знает, как сложится дальнейшая судьба пациента, но считает, что главное в этой истории - не только результат реанимации.
"Главное - люди. КОМАНДА".
По словам Фурманиса, такая команда не появляется за один день. Она формируется годами - после тяжелых дежурств, неудач, потерь и моментов, когда совместными усилиями удается добиться результата. Коллеги учатся доверять друг другу, понимать с полуслова и не делить работу на свою и чужую, когда кому-то нужна помощь.
"Такую команду нельзя создать приказом. Ее нельзя купить за деньги. Ее нельзя построить, просто собрав людей в одном рабочем графике". Она складывается благодаря взаимному уважению, доверию, совместно преодоленным трудностям и уверенности в том, что в самый тяжелый момент коллега окажется рядом.
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Именно поэтому врач призывает беречь такие коллективы и ценить их работу. Больница - это не только здание, количество коек, оборудование и статистические показатели. "Больница прежде всего - это люди. И никто не имеет права легкомысленно разрушать то, что эти люди годами создавали вместе".
В завершение Фурманис поблагодарил коллег за профессионализм, доверие и готовность прийти на помощь даже после окончания рабочего времени. "Я горжусь нашей командой", - написал он.
История вызвала большой отклик. В комментариях люди благодарят медиков за ежедневный труд, желают им сил и здоровья, а некоторые вспоминают, как особенно остро общество почувствовало значение врачей во время пандемии Covid-19.
Айва Гинтере обратила внимание на главную мысль публикации - что в любой команде на первом месте должны быть люди. Она вспомнила, как Фурманис руководил Центром регионального управления неотложной медицинской помощи, и отметила, что тогда для него тоже был важен каждый участник коллектива.
При этом ее комментарий затронул и другую проблему: отношение к медикам как к рабочему ресурсу. "Сейчас мы с радостью уходим на пенсию, хотя морально и физически еще могли бы работать... но не хотим быть просто ресурсом!" - написала она, поблагодарив врача за команду, дисциплину и поддержку.
Другие комментаторы просто выражали признательность за рассказ и за работу медицинских работников. Инета Цауне сравнила коллектив с мушкетерами: "Один за всех и все за одного! Только вместо мечей - стетоскопы, а ежедневная борьба - за человеческие жизни".
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Некоторые читатели считают, что подобные истории должны чаще появляться в новостях. "Такую информацию нужно публиковать в новостях каждый день, чтобы люди читали и запоминали как мантру", - написал один из комментаторов.