"В этот момент не бывает чужой смены": латвийский врач рассказал, что происходит за дверями реанимации

"Это тот момент, который трудно объяснить человеку, никогда не работавшему в неотложной медицине", - пишет врач. Две смены переглядываются. Никто не задает лишних вопросов: каждый знает, что нужно делать, какое оборудование взять и куда идти. Сам Фурманис к этому времени уже должен был закончить рабочий день, но в подобных обстоятельствах часы теряют значение.