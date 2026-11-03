"Новое Единство" осталось за бортом? Политолог увидел признаки будущей коалиции в Сейме

Розенвалдс обратил внимание на то, что председателем 15-го Сейма избран Эдвард Смилтенс (ОС), а заместителем председателя Сейма - бывший президент Раймонд Вейонис (ОС). До сих пор не было практики, когда и председатель Сейма, и один из его заместителей представляют одну и ту же политическую силу. По его словам, с 1993 года, когда состоялись первые выборы в Сейм, такой ситуации в президиуме Сейма не было.