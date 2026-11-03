"Новое Единство" осталось за бортом? Политолог увидел признаки будущей коалиции в Сейме
В президиуме Сейма не нашлось места представителям "Нового Единства". Профессор Латвийского университета, политолог Юрис Розенвалдс считает, что это может быть признаком будущей правительственной коалиции и свидетельствовать о дальнейшем отдалении партии от других политических сил.
По мнению политолога, это свидетельствует о том, что "Новое Единство" все больше оттесняют.
Розенвалдс отметил, что это уже второй признак, свидетельствующий о таком развитии событий. Первым была публикация неофициального списка кандидатов в министры. Учитывая, что "Новое Единство" выразило интерес к посту министра иностранных дел, внимание привлек тот факт, что в список не вошла нынешний министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство"), но в нем упоминался нынешний министр обороны Райвис Мелнис.
Розенвалдс добавил, что если бы не события, связанные с составом президиума Сейма, он бы воздержался от такого вывода. Пост министра иностранных дел в некотором смысле связан с политической ответственностью партии, которую представляет премьер-министр, поэтому было бы трудно представить, чтобы этот символически важный пост занимал представитель самой маленькой фракции. Однако совокупность этих обстоятельств, в том числе неизбрание представителей "Нового Единства" в президиум Сейма, свидетельствует о том, что раскол между "Объединенным списком" (ОС) и "Новым Единством" растет, считает политолог.
Также он сказал, что неизбрание представителей "Нового Единства" в президиум Сейма может свидетельствовать о возможном составе правительственной коалиции. По его мнению, существует вероятность, что коалицию сформируют ОС и Национальное объединение, либо будет создано правительство меньшинства, в котором будет представлен только ОС.
Читайте продолжение после рекламы
Розенвалдс обратил внимание на то, что председателем 15-го Сейма избран Эдвард Смилтенс (ОС), а заместителем председателя Сейма - бывший президент Раймонд Вейонис (ОС). До сих пор не было практики, когда и председатель Сейма, и один из его заместителей представляют одну и ту же политическую силу. По его словам, с 1993 года, когда состоялись первые выборы в Сейм, такой ситуации в президиуме Сейма не было.
Несмотря на вышесказанное, по оценке Розенвалдса, состав президиума Сейма не был неожиданным, общество заранее было подготовлено к возможности, что он может быть именно таким. Крупнейшие фракции получили желаемое представительство, сказал он.
Ранее стало известно, что секретарем 15-го Сейма во вторник была избрана депутат от партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Рамона Петравича. За Петравичу проголосовали 68 депутатов, против - 32. Всего во фракциях ЛПМ, "Объединенного списка" и Национального объединения 68 депутатов.