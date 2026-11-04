Рижским автоводителям выделили дополнительный маршрут для объезда закрытой улицы Твайка
Чтобы облегчить движение в связи с ограничениями на улице Твайка и предоставить водителям дополнительные возможности для проезда, на перекрестке улицы Тилта и Ганибу дамбис меняется организация движения.
Как сообщает Рижское самоуправления, на перекрестке сняли дорожный знак 301 "Въезд запрещен" и разрешили движение транспортных средств в направлении от железнодорожного переезда к Ганибу дамбис. Таким образом, водителям станет доступен дополнительный маршрут для объезда закрытого участка улицы Твайка.
Водителям следует учитывать, что при движении в этом направлении необходимо пересечь трамвайные пути. Перед их пересечением водителей призывают быть особенно внимательными, убедиться в безопасности проезда и уступить дорогу трамваю.
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Изменения в организации движения введены, чтобы уменьшить влияние закрытия улицы Твайка на движение по соседним улицам и предоставить водителям дополнительные варианты маршрута.
Водителей также призывают следить за дорожными знаками и актуальными изменениями в организации движения, а также учитывать возможное увеличение интенсивности движения в районе Саркандаугавы.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что из-за опасной ситуации после обширного пожара в производственном здании на улице Твайка, 4, в Риге движение на этом участке будет закрыто как минимум на неделю.