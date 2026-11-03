Военные раскрыли новые подробности о двух дронах, нарушивших воздушное пространство Латвии
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии уточнили информацию об инцидентах с беспилотниками, произошедших 1 и 3 ноября. По предварительным данным, в первом случае воздушное пространство страны пересек российский дрон типа "Герань", тогда как второй аппарат внешне напоминал беспилотники, используемые украинской армией.
Инцидент 1 ноября: российский беспилотник и звук взрыва
В воскресенье, 1 ноября, Национальные вооруженные силы обнаружили беспилотник в воздушном пространстве Латвии. В 18:57 в Краславском и Лудзенском краях была объявлена воздушная угроза. Военные отслеживали траекторию полета аппарата и задействовали для реагирования дрон-перехватчик.
В 19:16 беспилотник покинул воздушное пространство Латвии, пересекнув государственную границу с Россией. В 19:19, после оценки оперативной обстановки, был активирован механизм самоуничтожения дрона-перехватчика. Именно с этим был связан звук взрыва, который слышали местные жители. В 19:30 воздушную тревогу отменили.
Первоначально беспилотник был обнаружен с помощью системы дронов-перехватчиков НВС. После инцидента военные провели углубленный анализ данных, полученных от датчиков и перехватчика, а также проконсультировались с украинскими партнерами.
На основании полученной информации сделан вывод, что воздушное пространство Латвии, вероятнее всего, пересек российский беспилотник типа "Герань". При этом военные подчеркивают, что имеющиеся данные не позволяют точно установить, был ли аппарат оснащен взрывчаткой.
Инцидент 3 ноября: беспилотник мог упасть в Балвском крае
В ночь на 3 ноября НВС вновь зафиксировали угрозу в воздушном пространстве Латвии. В 00:10 предупреждение было объявлено в Балвском и Лудзенском краях.
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Для обнаружения и первоначальной идентификации беспилотника военные задействовали два дрона-перехватчика, запущенных с разных позиций. Одновременно в ответ на угрозу были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В 00:35 воздушную тревогу отменили.
Согласно предварительной визуальной идентификации, проведенной с помощью системы перехватчиков, обнаруженный 3 ноября беспилотник по внешним признакам напоминал аппараты, используемые Вооруженными силами Украины. Однако подтвердить его тип и происхождение пока невозможно.
По предварительной информации, беспилотник мог упасть на территории Балвского края. Сейчас там продолжаются активные поисковые работы с участием подразделений Земессардзе.
Военные пытаются установить точное местонахождение аппарата и выяснить обстоятельства произошедшего. Более подробную информацию о его типе, происхождении и возможной взрывоопасности можно будет предоставить только после обнаружения беспилотника и анализа полученных данных.
Как Латвия защищается от беспилотников
В распоряжении Национальных вооруженных сил находятся несколько групп, оснащенных дронами-перехватчиками и готовых реагировать на подобные угрозы.
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Система дронов-перехватчиков представляет собой новое решение в области противовоздушной обороны, внедренное в НВС менее полугода назад. Она предназначена для перехвата и уничтожения других беспилотных летательных аппаратов.
Военные продолжают совершенствовать технические возможности системы, подготовку персонала и процедуры реагирования. Опыт обоих ноябрьских инцидентов анализируется для дальнейшего укрепления защиты воздушного пространства страны.
Совместно с союзниками по НАТО Национальные вооруженные силы постоянно контролируют воздушное пространство Латвии. Кроме того, противовоздушная оборона у восточной границы усилена дополнительными подразделениями.
НВС призывают жителей, заметивших подозрительный беспилотник, неизвестный объект или его обломки, не приближаться к ним и не прикасаться к ним. О находке необходимо немедленно сообщить по единому номеру экстренной помощи 112.