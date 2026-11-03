Военные раскрыли новые подробности о двух дронах, нарушивших воздушное пространство Латвии

В 19:16 беспилотник покинул воздушное пространство Латвии, пересекнув государственную границу с Россией. В 19:19, после оценки оперативной обстановки, был активирован механизм самоуничтожения дрона-перехватчика. Именно с этим был связан звук взрыва, который слышали местные жители. В 19:30 воздушную тревогу отменили.