Неожиданный успех Латвии: наша страна обошла всю Европу по одному показателю
Латвия неожиданно оказалась европейским лидером по переработке пластиковой упаковки: у нас перерабатывают 71% использованного пластика - больше, чем в любой другой стране ЕС.
В 2024 году в Европейском союзе (ЕС) было переработано 42,4% всей использованной пластиковой упаковки, свидетельствуют данные Eurostat. Это немного больше по сравнению с предыдущим годом, когда объем переработки составил 41,6%. Среди всех стран ЕС самый высокий уровень переработки зарегистрирован в Латвии - 71%, а далее следуют Бельгия (58,2%), Польша (56%) и Чехия (53,7%). Самые низкие показатели зарегистрированы в Дании (22,5%), Финляндии (26,9%) и Франции (27,4%), сообщает Diena.
Одним из наиболее значимых факторов, давших существенный импульс переработке пластиковой упаковки в Латвии, является введенный с 1 июля 2024 года дифференцированный платеж налога на природные ресурсы за непереработанную пластиковую упаковку. Его внедрение существенно изменило экономическую мотивацию в сфере пластиковой упаковки, способствуя не только сбору отходов, но и их фактической переработке, отмечает Министерство климата и энергетики. Важное значение имеют также введенная в 2022 году депозитная система тары для напитков, развитие инфраструктуры раздельного сбора отходов и растущее участие населения в сортировке мусора.
Говоря о перспективах переработки на ближайшие годы, руководитель отдела управления и качества окружающей среды Latvijas Zaļais punkts Лаура Берга отмечает, что Латвия уже сейчас превысила установленную ЕС до 2030 года цель по переработке пластиковой упаковки в 55%. Достигнутый уровень в 71% - это высокая планка, и дальнейший рост может оказаться более сложным, поскольку в переработку необходимо включить и те материалы, эффективных решений для которых пока не найдено.
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Следует отметить, что эта статистика отражает объемы переработки пластиковой упаковки, использованной в Латвии, независимо от того, в какой стране фактически происходит ее переработка. Таким образом, в нее включается и латвийская упаковка, отправленная на переработку за рубеж, тогда как отходы, ввезенные из других стран и переработанные в Латвии, не учитываются в показателях переработки страны. "Одной из главных проблем переработки пластика остаются качество материалов и состав упаковки. На рынок поступает упаковка, состоящая из нескольких прочно соединенных слоев различных материалов, либо ее состав затрудняет их разделение и последующую переработку. Также крайне важна чистота собранных материалов, поскольку переработка загрязненной упаковки требует дополнительных ресурсов и затрат", - отмечает Берга.
По результатам исследования, проведенного Latvijas Zaļais punkts совместно с Латвийским университетом бионаук и технологий, в ходе которого было проанализировано более 3000 единиц упаковки, сделан вывод, что переработка 13% упаковки затруднена или невозможна, а на 22% упаковки не указан тип материала.