Неожиданный успех Латвии: наша страна обошла всю Европу по одному показателю

Следует отметить, что эта статистика отражает объемы переработки пластиковой упаковки, использованной в Латвии, независимо от того, в какой стране фактически происходит ее переработка. Таким образом, в нее включается и латвийская упаковка, отправленная на переработку за рубеж, тогда как отходы, ввезенные из других стран и переработанные в Латвии, не учитываются в показателях переработки страны. "Одной из главных проблем переработки пластика остаются качество материалов и состав упаковки. На рынок поступает упаковка, состоящая из нескольких прочно соединенных слоев различных материалов, либо ее состав затрудняет их разделение и последующую переработку. Также крайне важна чистота собранных материалов, поскольку переработка загрязненной упаковки требует дополнительных ресурсов и затрат", - отмечает Берга.