"Большие достижения не всегда связаны с большими местами": в Латгале открыли памятную доску Ульяне Семеновой
Она покорила мировую баскетбольную арену, ее имя вписано в Зал славы, но до конца жизни Ульяна Семенова сохраняла скромность и любовь к родному краю. Теперь в латгальских Медуми появилась памятная доска в честь знаменитой спортсменки.
В Медуми приехали представители краевого самоуправления и Латвийского баскетбольного союза, режиссер фильма "Уля" Виестурс Кайришс и члены съемочной группы, а также другие гости.
Председатель Аугшдаугавской краевой думы Виталий Айзбалтc подчеркнул, что Семенова оставила заметный след не только в истории латвийского, но и мирового спорта. "Уля известна в истории мирового и латвийского спорта своим выдающимся талантом, упорством и достижениями, которые пережили не одно поколение. Она родом из нашего края. Большие достижения не всегда связаны с большими местами", - отметил он. По словам Айзбалтса, обязанность самоуправления - хранить память о знаменитой землячке и чтить ее наследие.
В краевом самоуправлении напоминают, что Ульяна Семенова была баскетбольной легендой мирового масштаба и одной из самых титулованных спортсменок. Однако за выдающимися спортивными успехами стоял человек с необыкновенно добрым сердцем и душевным теплом.
"Имя Семеновой золотыми буквами вписано в Зал славы мирового баскетбола, однако ее блестящие достижения не мешали ей оставаться человеком с теплой душой. До конца жизни Уля сохраняла удивительную простоту, скромность и глубокое уважение к родному краю", - рассказали в самоуправлении.
Там также отметили, что за пределами баскетбольной площадки Семенова увлекалась музыкой и коллекционировала пластинки. Особенно ее трогали до слез мелодичные латгальские песни, в которых она ценила истории о жизни и природе.
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Интерес к судьбе баскетболистки в последнее время вновь вырос благодаря художественному фильму "Уля", снятому Виестуром Кайришем и актером Карлисом Арнольдсом Авотсом. Картина семь недель подряд оставалась самой просматриваемой в латвийских кинотеатрах. С момента выхода на экраны 16 сентября ее посмотрели более 100 тысяч зрителей.