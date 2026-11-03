"Большие достижения не всегда связаны с большими местами": в Латгале открыли памятную доску Ульяне Семеновой

Председатель Аугшдаугавской краевой думы Виталий Айзбалтc подчеркнул, что Семенова оставила заметный след не только в истории латвийского, но и мирового спорта. "Уля известна в истории мирового и латвийского спорта своим выдающимся талантом, упорством и достижениями, которые пережили не одно поколение. Она родом из нашего края. Большие достижения не всегда связаны с большими местами", - отметил он. По словам Айзбалтса, обязанность самоуправления - хранить память о знаменитой землячке и чтить ее наследие.