Интерактивная карта рижских памятников пополнилась сотнями новых объектов

По мнению Рижского самоуправления, особенно важное новшество – интерактивная карта Большого кладбища, на которой можно ознакомиться с расположенными на историческом кладбище памятниками, захоронениями и другими объектами культурно-исторического значения. Карта поможет исследователям, любителям истории и всем посетителям лучше ориентироваться на территории Большого кладбища и открывать для себя его богатое культурно-историческое наследие.