Интерактивная карта рижских памятников пополнилась сотнями новых объектов
На портале геопространственных данных Рижского самоуправления GEO RĪGA опубликована интерактивная карта памятников, находящихся в ведении Рижского агентства памятников. Она позволяет всем желающим узнать расположение объектов и получить информацию о них.
По мнению Рижского самоуправления, особенно важное новшество – интерактивная карта Большого кладбища, на которой можно ознакомиться с расположенными на историческом кладбище памятниками, захоронениями и другими объектами культурно-исторического значения. Карта поможет исследователям, любителям истории и всем посетителям лучше ориентироваться на территории Большого кладбища и открывать для себя его богатое культурно-историческое наследие.
На территории Большого кладбища в ведении Рижского агентства памятников находится более 800 различных культурно-исторических объектов. Учитывая масштаб работы по сбору, проверке и оцифровке информации, интерактивная карта будет постепенно пополняться: уже доступные данные будут уточняться, а сведения о новых объектах – добавляться.
Интерактивные карты доступны на портале геопространственных данных Рижского самоуправления GEO RĪGA в разделе "Культурно-историческая среда". Для просмотра необходимо выбрать слои "Объекты Рижского агентства памятников" или "Большое кладбище".