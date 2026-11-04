В центре Риги сделали неожиданное открытие, которое может изменить историю церкви Святого Петра
Во время археологических исследований в рижской церкви Святого Петра обнаружены древнейшие каменные конструкции храма. Это чрезвычайно важная находка, которая заставляет пересмотреть прежние представления об истории строительства церкви.
До сих пор считалось, что первоначальная церковь XIII века располагалась в центральной части нынешнего здания, а в начале XV века при расширении храма была построена алтарная часть с окружающими ее часовнями. Однако обнаруженные во время раскопок каменные конструкции не подтверждают эту версию.
Возможно, позднее алтарная часть была построена по другим причинам, поскольку конструкции перестроенной церкви частично опираются на фундаменты более древнего здания. Это означает, что старые фундаменты находились в достаточно хорошем состоянии, чтобы их можно было хотя бы частично использовать повторно.
Обнаруженные конструкции свидетельствуют о продуманном использовании строительных материалов - доломита, кирпича и валунов, а также о высоком мастерстве строителей того времени. Археологические находки станут важной основой для дальнейшего изучения истории строительства церкви Святого Петра и древней застройки Риги.
Одной из наиболее интересных находок стал культурный слой толщиной 25-35 сантиметров, состоящий из очень темного песка. Он сформировался еще до строительства церкви - в конце XII - начале XIII века. В этом слое археологи обнаружили несколько фрагментов неглазурованной глиняной посуды, изготовленной на гончарном круге.
Археологические исследования проводятся в рамках реконструкции церкви Святого Петра. Сейчас невозможно одновременно вскрыть всю территорию раскопок, поскольку необходимо обеспечить устойчивость строительных конструкций. Поэтому работы ведутся поэтапно: обнаруженные объекты документируют, проводят необходимые измерения, после чего исследованные участки снова засыпают землей.
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Специалисты отмечают, что после засыпки древним стенам ничего не угрожает благодаря благоприятному микроклимату. Однако дальнейшие возможности их сохранения предстоит оценить с привлечением квалифицированных реставраторов при планировании использования подземных помещений церкви.
Согласно Европейской конвенции об охране археологического наследия, одним из способов защиты археологических памятников является их сохранение непосредственно на месте обнаружения. Поэтому планы дальнейшего использования подземных помещений церкви Святого Петра необходимо пересмотреть.
Сегодня существуют различные способы демонстрации археологических находок, которые уже применяются в других европейских странах. Вопрос о будущем обнаруженных конструкций предстоит решить приходу рижской церкви Святого Петра и авторам проекта в сотрудничестве с Национальным управлением культурного наследия.
Идеальным вариантом специалисты считают создание подземной экспозиции, доступной посетителям храма. В таком случае люди смогут увидеть сохранившиеся конструкции древнейшей церкви и узнать об их историческом значении.