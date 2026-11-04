В центре Риги сделали неожиданное открытие, которое может изменить историю церкви Святого Петра

До сих пор считалось, что первоначальная церковь XIII века располагалась в центральной части нынешнего здания, а в начале XV века при расширении храма была построена алтарная часть с окружающими ее часовнями. Однако обнаруженные во время раскопок каменные конструкции не подтверждают эту версию.