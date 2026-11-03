В Литве готовы судиться с airBaltic из-за отмены рейса Вильнюс-Дюссельдорф
После решения латвийской авиакомпании airBaltic отменить рейсы между Вильнюсом и Дюссельдорфом, осуществлявшиеся по договору о совместном разделении рисков, компания-оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai (LTOU) намерена оспорить это решение и потребовать возврата инвестированных в маршрут средств.
О расторжении договора airBaltic сообщила в рамках начатого в суде США процесса реструктуризации. По оценке LTOU, этот процесс дает авиакомпании право пересматривать свои контракты, однако маршрут Вильнюс–Дюссельдорф имеет коммерческий потенциал и экономически выгоден обеим сторонам. В связи с этим LTOU будет защищать свою позицию в процессе реструктуризации в США и при необходимости оспаривать расторжение договора в Литве.
"Мы понимаем, что реструктуризация авиакомпании может повлечь за собой сложные бизнес-решения, однако договорные обязательства не могут быть расторгнуты в одностороннем порядке", - отметила в пресс-релизе временно исполняющая обязанности руководителя LTOU Диана Банкаускене. "Если наше требование о выполнении обязательств не будет удовлетворено, мы примем дальнейшие правовые меры для защиты интересов литовских аэропортов и государства, а также будем добиваться возврата средств, инвестированных в развитие маршрута", - добавила она.
В LTOU подчеркивают, что направление Вильнюс–Дюссельдорф остается одним из стратегических приоритетов. После уведомления airBaltic об одностороннем расторжении договора LTOU начала переговоры с другими авиаперевозчиками с целью скорейшего возобновления прямых рейсов.
Договор о совместном разделении рисков с airBaltic по этому маршруту был подписан в октябре 2024 года. Компания LTOU сообщила агентству BNS, что срок действия контракта составляет 13 лет, а его стоимость не разглашается.