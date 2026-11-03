В Литве готовы судиться с airBaltic из-за отмены рейса Вильнюс-Дюссельдорф

"Мы понимаем, что реструктуризация авиакомпании может повлечь за собой сложные бизнес-решения, однако договорные обязательства не могут быть расторгнуты в одностороннем порядке", - отметила в пресс-релизе временно исполняющая обязанности руководителя LTOU Диана Банкаускене. "Если наше требование о выполнении обязательств не будет удовлетворено, мы примем дальнейшие правовые меры для защиты интересов литовских аэропортов и государства, а также будем добиваться возврата средств, инвестированных в развитие маршрута", - добавила она.