В Литве тоже решили ликвидировать русские школы, оставив при этом польские

Сторонники реформы объясняют ее необходимостью улучшить знание государственного языка и расширить возможности детей в дальнейшей учебе и работе. Кащюнас ссылается на различия в результатах экзаменов: по приведенным им данным за один из предыдущих периодов, экзамен по литовскому языку и литературе не сдали более 20% учеников из национальных меньшинств, тогда как среди литовских школьников этот показатель составлял 5–6%.