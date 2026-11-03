В Литве тоже решили ликвидировать русские школы, оставив при этом польские
Согласно законопроекту Оппозиционной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы", который уже поступил в Сейм, с сентября 2028 года переведут на литовский часть школьных предметов, а с сентября 2030 года – все обучение, сохранив отдельные уроки родного языка.
Инициативу продвигает лидер консерваторов Лауринас Кащюнас. По его замыслу, первым этапом станет преподавание на государственном языке предметов общественного профиля: истории, географии, граждановедения, экономики и предпринимательства, философии. Через два года переход должен охватить остальные дисциплины. Изменения предлагаются и для русскоязычных детских садов, где основной язык воспитания и обучения также хотят заменить литовским, оставив возможность изучать родной язык.
Сторонники реформы объясняют ее необходимостью улучшить знание государственного языка и расширить возможности детей в дальнейшей учебе и работе. Кащюнас ссылается на различия в результатах экзаменов: по приведенным им данным за один из предыдущих периодов, экзамен по литовскому языку и литературе не сдали более 20% учеников из национальных меньшинств, тогда как среди литовских школьников этот показатель составлял 5–6%.
Польские школы предложенные изменения не затронут. Авторы предусматривают исключение для обучения на языках национальных меньшинств, поддержка которых закреплена международными договорами Литвы с государствами Евросоюза.
Отдельная часть инициативы касается детей иностранцев. Консерваторы предлагают направлять их в учреждения с литовским языком обучения, а школы национальных меньшинств предназначить для граждан Литвы, относящих себя к соответствующим меньшинствам. Это затронуло бы в том числе семьи, приехавшие из Украины, Беларуси и России.
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6 октября Сейм поддержал продолжение работы над проектом на стадии представления: за проголосовали 43 депутата, против – десять, еще 32 воздержались. Далее поправки должны рассмотреть парламентские комитеты по образованию и науке и по правам человека. Возвращение проекта в зал пленарных заседаний предварительно намечено на 15 декабря.