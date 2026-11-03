Новым спикером Сейма избран Эдвард Смилтенс
Эдвард Смилтенс вновь возглавил латвийский парламент. Представитель "Объединенного списка" уже занимал этот пост в 2022 году.
На голосовании кандидатуру Смилтенса поддержали 79 депутатов, против выступили 15.
Смилтенс уже руководил парламентом: в 2022 году он стал председателем 14-го Сейма. Однако после того как "Объединенный список" перешел в оппозицию, эту должность заняла Дайга Миериня ("Союз зеленых и крестьян"). После падения правительства Эвики Силини ("Новое Единство") новое правительство сформировал премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список"). В его кабинете Смилтенс получил пост министра юстиции.
У нового председателя Сейма большой политический опыт. Он был депутатом 10-го, 11-го и 12-го Сеймов, избираясь от объединения партий "Единство". В 2011 году Смилтенс стал парламентским секретарем Министерства земледелия, а в 2014 году занял аналогичную должность в Министерстве образования и науки.
На выборах в 13-й Сейм политик баллотировался от "Латвийского объединения регионов", однако эта политическая сила не преодолела барьер и не попала в парламент.
В 2020 году Смилтенс участвовал во внеочередных выборах Рижской думы в списке Национального объединения. После выборов он стал заместителем председателя Рижской думы и занимал эту должность несколько лет.
На первое заседание 15-го Сейма пришли все 100 депутатов
В Латвии приступил к работе новый парламент - все 100 избранных депутатов собрались на первое заседание 15-го Сейма.
На выборах в 15-й Сейм "Объединенный список" получил 41 мандат. "Латвия на первом месте" - 17, объединение "Суверенная власть / Союз новолатышей" - 15, Национальное объединение - 10, "Прогрессивные" - 10, а "Новое Единство" - семь мест.