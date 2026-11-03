Новым спикером Сейма избран Эдвард Смилтенс

Смилтенс уже руководил парламентом: в 2022 году он стал председателем 14-го Сейма. Однако после того как "Объединенный список" перешел в оппозицию, эту должность заняла Дайга Миериня ("Союз зеленых и крестьян"). После падения правительства Эвики Силини ("Новое Единство") новое правительство сформировал премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список"). В его кабинете Смилтенс получил пост министра юстиции.