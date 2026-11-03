Доставал таблетки из трусов: в центре Риги мужчину заподозрили в торговле наркотиками. ВИДЕО
В Верманском парке мужчина доставал из нижнего белья прозрачный пакетик с таблетками и передавал его другим людям, получая взамен деньги. После задержания мужчина утверждал, что таблетки - всего лишь лекарство от простуды.
В Верманском парке в Риге полиция задержала мужчину по подозрению в торговле наркотическими веществами. Инцидент произошел 23 октября. Внимание операторов камер привлекла группа людей, среди которых один из мужчин, предположительно, продавал наркотики.
На записях видеонаблюдения видно, как мужчина достает из нижнего белья прозрачный пакетик с веществами, похожими на таблетки, и передает их другим людям. Взамен он получает деньги.
Подозрительная активность привлекла внимание полицейских. На место направили ближайший патруль муниципальной полиции, сотрудники которого задержали предполагаемого нарушителя.
Во время проверки в сумке и куртке мужчины обнаружили значительную сумму наличных денег, а также две таблетки. Сам задержанный утверждал, что найденные таблетки - это лекарства от простуды.
С учетом обстоятельств на место происшествия вызвали сотрудников Государственной полиции, которым передали дальнейшие процессуальные действия.