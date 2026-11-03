Температура падает ниже нуля - уже в среду утром на дорогах возможен гололед
В ночь на среду и утром во многих местах Латвии температура воздуха опустится немного ниже нуля, на отдельных участках дорог образуется гололед, прогнозируют синоптики.
Минимальная температура воздуха составит -3..+3 градуса, местами на побережье - до +7 градусов. Облачность в основном будет небольшой, в начале ночи местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер, в начале ночи на побережье он будет сильнее - с порывами до 15 метров в секунду.
В течение дня небо во многих местах станет пасмурным, и местами - в основном в Видземе, начиная с северо-запада, - ожидаются небольшие осадки. Будет дуть слабый ветер, вечером на побережье ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +3..+5 градусов на востоке страны до +11 градусов на побережье.
В Риге в начале ночи пройдет кратковременный дождь, утром и днем будет светить солнце, после обеда небо затянется тучами, возможен небольшой дождь. Порывистый северный ветер сменится слабым ветром, который повернет с запада. Минимальная температура воздуха в утренние часы составит от -1 градуса местами в окрестностях Риги до +7 градусов в Юрмале; после обеда и вечером воздух прогреется до +8..+9 градусов.