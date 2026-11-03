Температура падает ниже нуля - уже в среду утром на дорогах возможен гололед

В Риге в начале ночи пройдет кратковременный дождь, утром и днем будет светить солнце, после обеда небо затянется тучами, возможен небольшой дождь. Порывистый северный ветер сменится слабым ветром, который повернет с запада. Минимальная температура воздуха в утренние часы составит от -1 градуса местами в окрестностях Риги до +7 градусов в Юрмале; после обеда и вечером воздух прогреется до +8..+9 градусов.