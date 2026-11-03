Рождественские праздники в Лимбажи начнутся с неприятного сюрприза - главную елку города придется спилить
Главную рождественскую елку, растущую на площади Баумана Карлиса в Лимбажи, повредили восьмизубые короеды. Поэтому дерево придется спилить, сообщает самоуправление.
Ель потеряла зеленую верхушку. Согласно заключению арбористов, из соображений безопасности дерево необходимо спилить.
2 ноября состоялась встреча руководства Лимбажского краевого самоуправления и специалистов, на которой обсудили возможные решения и место проведения торжественного зажжения главной рождественской елки в этом году.
Рассматривалось несколько вариантов. Например, установить на площади Баумана Карлиса большую ель, привезенную из леса, или вместо традиционной рождественской елки украсить к праздникам растущий там большой дуб.
Ознакомившись с результатами опроса жителей и оценив поступившие предложения, руководство самоуправления и специалисты решили, что в этом году главная рождественская елка Лимбажи будет установлена у здания краевой думы - там уже растет подходящее дерево.
Выбранное место обеспечивает безопасные условия для проведения праздничной ярмарки и концерта. Кроме того, отсюда хорошо просматривается украшенный к праздникам парк Виенибас, который сделает торжество по случаю зажжения елки еще более красочным и светлым.
Зажечь праздничную елку планируется в первое воскресенье Адвента - 29 ноября. Праздничная атмосфера начнет создаваться уже с 14:00, когда откроется адвентская ярмарка.