Обнаружено, что многие жители Латвии незаметно теряют до 600 евро в год

Пятая часть, или 21% жителей, указывает, что, отказавшись от своей самой частой "утечки денег", могла бы экономить от 26 до 50 евро в месяц. Еще 37% могли бы сберегать более 50 евро в месяц, или свыше 600 евро в год. В том числе у 17% опрошенных потенциальная экономия превысила бы 100 евро в месяц, или 1200 евро в год.