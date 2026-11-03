Обнаружено, что многие жители Латвии незаметно теряют до 600 евро в год
Почти четверо из десяти, или 37% жителей Латвии, признают, что, отказавшись от своей самой частой "утечки денег", могли бы экономить не менее 50 евро в месяц, или более 600 евро в год.
Как показал опрос банка SEB, почти каждый четвертый, или 24% жителей, среди наиболее частых причин "утечки денег" называет товары, купленные только из-за скидки, хотя на самом деле они были не нужны. Еще 22% признают, что деньги нередко уходят на импульсивные покупки в интернете.
Товары, приобретенные только из-за скидки, чаще упоминают женщины. Причиной "утечки денег" их называют 29% женщин и 17% мужчин. Особенно часто на это указывают жители в возрасте от 60 до 74 лет: среди них такие траты отмечает почти треть, или 31% опрошенных.
Пятая часть, или 21% жителей, указывает, что, отказавшись от своей самой частой "утечки денег", могла бы экономить от 26 до 50 евро в месяц. Еще 37% могли бы сберегать более 50 евро в месяц, или свыше 600 евро в год. В том числе у 17% опрошенных потенциальная экономия превысила бы 100 евро в месяц, или 1200 евро в год.
Ненужные или импульсивные покупки не всегда ограничиваются небольшими повседневными тратами. 14% опрошенных указывают, что самая дорогая спонтанная или ненужная покупка, о которой они сожалеют, стоила от 51 до 100 евро. Еще 8% жалеют о покупке стоимостью 101–200 евро, 3% потратили 201–300 евро, а 5% признают, что ненужная покупка обошлась более чем в 300 евро.