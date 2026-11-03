Домбрава, Браже и еще несколько депутатов не смогли принять присягу с первого раза - пришлось повторять

Текст присяги для новых депутатов звучит следующим образом: "Я, принимая на себя обязанности депутата Сейма, перед народом Латвии клянусь (торжественно обещаю) быть верным Латвии, укреплять ее суверенитет и латышский язык как единственный государственный язык, защищать Латвию как независимое и демократическое государство, добросовестно и по мере своего сознания исполнять свои обязанности. Я обязуюсь соблюдать Конституцию Латвии и законы". ("Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.").