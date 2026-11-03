Домбрава, Браже и еще несколько депутатов не смогли принять присягу с первого раза - пришлось повторять
Первое заседание 15-го Сейма началось с неожиданной проблемы: нескольким депутатам пришлось повторно произносить присягу. Одни пропустили важные слова, другие перепутали формулировки. Ошибки допустили представители сразу нескольких политических объединений.
На первом заседании 15-го Сейма нескольким вновь избранным депутатам пришлось повторно произнести присягу поскольку они допустили неточности в тексте.
Первой это пришлось сделать Наталии Аболе из объединения партий "Суверенная власть / Союз новолатышей" (SV/AJ). После того как депутат произнесла обещание, председатель 14-го Сейма Дайга Миериня ("Союз зеленых и крестьян") попросила ее повторить процедуру. Причина заключалась в том, что Абола пропустила слова "перед народом Латвии".
Депутат Байба Браже ("Новое Единство") вместо слова "сознание" произнесла "совесть", поэтому ей также пришлось повторить обещание. Такую же ошибку допустил Гунтарс Витолс ("Объединенный список"). Рудольфу Бреманису (SV/AJ) пришлось повторить присягу, поскольку он пропустил союз "и".
Янису Домбраве (Национальное объединение) также пришлось произнести текст заново: как и Абола, он не сказал слова "перед народом Латвии". Екатерине Ивановой ("Латвия на первом месте") пришлось повторять присягу из-за пропущенного слова "Латвии".
Лига Менгельсоне ("Объединенный список") дважды повторяла торжественное обещание. Повторить присягу также попросили Мартиньша Присиса и Эдгара Штелмахерса - оба представляют "Объединенный список".
Текст присяги для новых депутатов звучит следующим образом: "Я, принимая на себя обязанности депутата Сейма, перед народом Латвии клянусь (торжественно обещаю) быть верным Латвии, укреплять ее суверенитет и латышский язык как единственный государственный язык, защищать Латвию как независимое и демократическое государство, добросовестно и по мере своего сознания исполнять свои обязанности. Я обязуюсь соблюдать Конституцию Латвии и законы". ("Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.").
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Каждый вновь избранный депутат подтверждает свое обещание подписью. После завершения этой процедуры Сейм голосует за утверждение полномочий депутатов 15-го созыва.