Россия ударила трехтонными бомбами по людям, получавшим гуманитарную помощь в Украине: уже 31 погибший

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что большинство погибших были мирными жителями, пришедшими за гуманитарной помощью, а также людьми, которые пытались помочь пострадавшим после первого удара. По его словам, российские военные знали, что в этом здании регулярно собираются гражданские лица.