Россия ударила трехтонными бомбами по людям, получавшим гуманитарную помощь в Украине: уже 31 погибший
Число погибших в результате российских авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области увеличилось до 31 человека. Еще пятеро получили ранения, а почти 50 человек числятся пропавшими без вести. Российские войска атаковали населенный пункт 2 ноября, когда местные жители собрались для получения гуманитарной помощи.
Обновленные данные 3 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. По его словам, российская армия нанесла по поселку не менее девяти авиаударов.
Под удар попало здание школы, которое использовалось для гуманитарных нужд. Здесь местным жителям регулярно выдавали продукты и другую необходимую помощь. Когда началась атака, люди попытались укрыться в защищенном помещении, однако российские войска нанесли повторные удары.
Семикин рассказал, что сначала российская авиация применила 500-килограммовые бомбы, а затем значительно более мощные ФАБ-3000. Это трехтонные авиационные боеприпасы, содержащие почти полторы тонны взрывчатки и предназначенные для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров.
После прямого попадания бетонные конструкции подземного помещения обрушились, под завалами оказались люди, пришедшие за гуманитарной помощью. Среди погибших - четверо полицейских и двое спасателей. Поисково-спасательные работы продолжаются, поскольку судьба десятков жителей по-прежнему неизвестна.
"Это одна из самых масштабных трагедий по числу жертв среди гражданского населения в нашей области за все время полномасштабной войны", - заявил Семикин.
В связи с трагедией 3, 4 и 5 ноября в Запорожской области объявлены днями траура.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что большинство погибших были мирными жителями, пришедшими за гуманитарной помощью, а также людьми, которые пытались помочь пострадавшим после первого удара. По его словам, российские военные знали, что в этом здании регулярно собираются гражданские лица.