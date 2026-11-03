Россия ударила трехтонными бомбами по людям, получавшим гуманитарную помощь в Украине: уже 31 погибший
Фото: ddp/abaca press/ Vida Press
В Камышевахе продолжают искать жертв российской атаки.
В мире

Россия ударила трехтонными бомбами по людям, получавшим гуманитарную помощь в Украине: уже 31 погибший

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Число погибших в результате российских авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области увеличилось до 31 человека. Еще пятеро получили ранения, а почти 50 человек числятся пропавшими без вести. Российские войска атаковали населенный пункт 2 ноября, когда местные жители собрались для получения гуманитарной помощи.

Обновленные данные 3 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. По его словам, российская армия нанесла по поселку не менее девяти авиаударов.

Под удар попало здание школы, которое использовалось для гуманитарных нужд. Здесь местным жителям регулярно выдавали продукты и другую необходимую помощь. Когда началась атака, люди попытались укрыться в защищенном помещении, однако российские войска нанесли повторные удары.

Фото: ddp/abaca press/ Vida Press
Российская авиация сбросила мощнейшие бомбы на поселок в Запорожской области.
Российская авиация сбросила мощнейшие бомбы на поселок в Запорожской области.

Семикин рассказал, что сначала российская авиация применила 500-килограммовые бомбы, а затем значительно более мощные ФАБ-3000. Это трехтонные авиационные боеприпасы, содержащие почти полторы тонны взрывчатки и предназначенные для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров.

После прямого попадания бетонные конструкции подземного помещения обрушились, под завалами оказались люди, пришедшие за гуманитарной помощью. Среди погибших - четверо полицейских и двое спасателей. Поисково-спасательные работы продолжаются, поскольку судьба десятков жителей по-прежнему неизвестна.

"Это одна из самых масштабных трагедий по числу жертв среди гражданского населения в нашей области за все время полномасштабной войны", - заявил Семикин.

В связи с трагедией 3, 4 и 5 ноября в Запорожской области объявлены днями траура.

Фото: AP Photo
Полицейские дают воду собаке, пострадавшей в результате российского авиаудара по подземной школе в поселке Камышеваха Запорожской области Украины, 2 ноября 2026 года.
Полицейские дают воду собаке, пострадавшей в результате российского авиаудара по подземной школе в поселке Камышеваха Запорожской области Украины, 2 ноября 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что большинство погибших были мирными жителями, пришедшими за гуманитарной помощью, а также людьми, которые пытались помочь пострадавшим после первого удара. По его словам, российские военные знали, что в этом здании регулярно собираются гражданские лица.

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