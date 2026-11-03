Деньги на карте есть, а купить продукты нельзя: торговцы предупредили о проблеме, к которой Латвия не готова

В качестве одного из решений ассоциация торговцев предложила использовать магазины в качестве кризисных пунктов поддержки населения. "Мы предложили конкретную инициативу: магазины могли бы стать теми самыми пунктами поддержки во время кризиса, где был бы генератор, где можно было бы зарядить телефон и где можно было бы совершать платежи без наличных, но каким-то альтернативным способом", - объяснил Данусевич.