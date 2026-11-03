Деньги на карте есть, а купить продукты нельзя: торговцы предупредили о проблеме, к которой Латвия не готова
Представьте: на банковском счете есть деньги, но купить продукты невозможно - электричество отключено, связь не работает, терминалы не принимают карты. Эксперты предупреждают - Латвии нужно готовиться к такому сценарию заранее.
Жители Латвии все чаще расплачиваются банковскими картами и мобильными телефонами, практически не задумываясь о том, что будет, если привычная система внезапно перестанет работать. Но сильная буря, масштабное отключение электричества или перебои со связью могут привести к ситуации, когда деньги на банковском счете есть, а купить продукты и товары первой необходимости невозможно.
Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич считает, что государству пора серьезнее отнестись к подготовке бизнеса к чрезвычайным ситуациям. По его мнению, недостаточно объяснять жителям, как вести себя во время кризиса, - необходимо заранее обеспечить возможность работы магазинов даже при нарушении электроснабжения и связи. Об этом он рассказал в эфире программы "Uz līnijas" на TV24, комментируя данные Банка Латвии о стремительном распространении безналичных платежей.
Недавняя сильная буря показала, насколько уязвимой может оказаться такая система. Во многих местах Латвии были перебои с электричеством, одновременно возникали проблемы со связью. В результате нарушалась работа магазинов и торговых центров. Данусевич считает, что государство пока уделяет слишком мало внимания именно готовности предприятий к кризисам.
"Нужно сказать, что правительство сейчас действует довольно легкомысленно. Решается только вопрос о том, как должны вести себя гражданские жители, но ничего не делается для того, чтобы повысить способность предприятий работать в кризисных ситуациях", - заявил он.
В качестве одного из решений ассоциация торговцев предложила использовать магазины в качестве кризисных пунктов поддержки населения. "Мы предложили конкретную инициативу: магазины могли бы стать теми самыми пунктами поддержки во время кризиса, где был бы генератор, где можно было бы зарядить телефон и где можно было бы совершать платежи без наличных, но каким-то альтернативным способом", - объяснил Данусевич.
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По его словам, Банк Латвии якобы уже разработал похожую программу, однако торговцам пока не сообщают подробностей. Поэтому ассоциация не знает, насколько далеко продвинулась работа, предназначено ли решение только для отдельных торговых сетей или в итоге им смогут воспользоваться все магазины.
Данусевич подчеркнул, что при этом жителям не стоит полностью отказываться от наличных денег. Даже если в обычной жизни гораздо удобнее расплачиваться картой или телефоном, в чрезвычайной ситуации доступ к средствам на банковском счете может оказаться ограничен.
"Ты никогда не можешь быть уверен, что, когда что-нибудь случится, сможешь добраться до тех денег, которые у тебя есть на счете", - предупредил глава ассоциации.
Он также обратил внимание на дискуссии вокруг планов Еврокомиссии активнее использовать банковские сбережения европейцев для инвестиций в промышленность Европы. "Сейчас появилась еще одна новая история: Еврокомиссия хочет активизировать использование банковских вкладов жителей и направлять эти средства на инвестиции в европейскую промышленность. Поэтому во многих местах возникает тревога, что твои деньги могут забрать и вложить куда-то принудительно", - сказал Данусевич.
Он предположил, что эти опасения могут быть связаны и с введением цифрового евро. При этом речь идет именно о его предположении: сам по себе цифровой евро не означает автоматического изъятия банковских вкладов граждан.