В Елгаве создан уникальный культурно-туристический продукт. Пользоваться им можно бесплатно
Увидеть довоенную Елгаву и встретиться с историческими личностями теперь можно с помощью смартфона. В городе создана бесплатная аудиоэкскурсия с GPS-навигацией: на 16 остановках маршрута короткие фильмы, созданные с помощью искусственного интеллекта, оживляют утраченные здания и сцены из прошлого.
Аудиоэкскурсия с GPS-навигацией "Елгава – колыбель латвийской государственности" состоит из 16 короткометражных фильмов, посвященных истории Латвии, которые с помощью искусственного интеллекта (ИИ) оживляют на экранах смарт-устройств разрушенный во время Второй мировой войны город, а также позволяют вновь встретиться с историческими личностями – бывшими президентами, актерами, поэтами и другими деятелями прошлого. С сегодняшнего дня экскурсия доступна всем совершенно бесплатно на крупнейшей в Балтии платформе аудиогидов Tours Across Baltics.
Машина времени в кармане
Экскурсия включает 16 короткометражных фильмов, посвященных истории Латвии и привязанных к точкам маршрута – от Елгавского железнодорожного вокзала и бульвара Яня Чаксте до Елгавского дворца, башни церкви Святой Троицы и Петровской академии.
На каждой остановке посетителю доступен аудиорассказ на латышском языке, а на экране смарт-устройства можно посмотреть уникальный короткометражный фильм продолжительностью 1–2 минуты, созданный с помощью искусственного интеллекта на основе исторических фотографий и других материалов. На короткое время город вновь становится таким, каким был до войны: с людьми, рыночными площадями и давно исчезнувшими зданиями.
В основе идеи – решающее значение Елгавы в становлении Латвийского государства в годы Первой мировой войны, борьбы за независимость, деятельности основателей государства и культурного расцвета, а также трагический факт: в 1944 году город был сильно разрушен. Экскурсия служит как туристическим продуктом для гостей города, так и интерактивным учебным пособием для школьников и всех, кто интересуется историей.
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Как отправиться в экскурсию
Экскурсия "Елгава – колыбель латвийской государственности" бесплатно доступна каждому на смартфоне или компьютере по этой ссылке.
Для работы GPS-навигации на смарт-устройстве необходимо включить определение местоположения. Экскурсия будет находиться в открытом бесплатном доступе не менее пяти лет.