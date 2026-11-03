В Елгаве создан уникальный культурно-туристический продукт. Пользоваться им можно бесплатно

В основе идеи – решающее значение Елгавы в становлении Латвийского государства в годы Первой мировой войны, борьбы за независимость, деятельности основателей государства и культурного расцвета, а также трагический факт: в 1944 году город был сильно разрушен. Экскурсия служит как туристическим продуктом для гостей города, так и интерактивным учебным пособием для школьников и всех, кто интересуется историей.