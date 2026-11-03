Жена Кулбергса рассказала, что премьер спит всего 3 часа: врачи объяснили последствия

Если спать всего по шесть часов, уже в течение двух недель может накопиться усталость. Исследования показывают, что в таких условиях ухудшается качество работы и мышления. "Это не значит, что мы вообще ничего не можем сделать. Можем, но работаем уже не так эффективно, как если бы выспались. Иногда мы даже сами этого не замечаем, потому что каким-то образом продолжаем функционировать. Со стороны оценить себя труднее всего - это замечают наши близкие или коллеги", - говорит специалист.