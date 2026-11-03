Жена Кулбергса рассказала, что премьер спит всего 3 часа: врачи объяснили последствия
Всего три часа сна за ночь - столько времени, по словам супруги, остается на отдых у премьер-министра Андриса Кулбергса из-за напряженной работы. Специалисты предупреждают: регулярный недосып ухудшает мышление, замедляет реакцию и может быть сопоставим с алкогольным опьянением за рулем.
Во время предвыборной кампании жена премьер-министра Андриса Кулбергса Анна Кулберга рассказывала, что из-за интенсивной работы ее супруг посвящает сну всего около трех часов за ночь. Кардиолог, профессор медицинского факультета Латвийского университета Андрей Эрглис, рассуждая о необходимой продолжительности сна, вспомнил приписываемое Наполеону Бонапарту высказывание. "Французский император Наполеон Бонапарт говорил: те, кто спит больше пяти часов, - лентяи. Да, но это говорил Наполеон. И неизвестно, действительно ли он это сказал или ему просто приписывают эти слова", - отметил профессор.
По его словам, потребность во сне зависит от возраста, жизненного этапа и профессии. Например, врачам, работающим в дежурствах, а также военнослужащим и пожарным нередко приходится спать меньше обычного. Тем не менее это не означает, что такой режим полезен для здоровья.
"Здесь вопрос в том, насколько хорошо вы умеете организовать свою жизнь и насколько рационально это делаете. Но в любом случае это нездорово. В действительности в любом возрасте, хотя господин премьер-министр еще молодой мужчина, на сон нужно выделять от шести до восьми часов", - считает Эрглис.
Три часа сна - не полноценный отдых
Доктор психологических наук Мария Абелтиня, получившая ученую степень за исследование профессионального выгорания, также считает, что трех часов сна недостаточно для полноценного восстановления. Она отмечает, что многое зависит от жизненных обстоятельств. "Понятно, что жизнь сложная и иногда случается, что мы посвящаем сну всего три часа. Конечно, это не полноценный отдых, но если такое происходит время от времени, серьезных негативных последствий может не быть. Однако если это становится регулярным образом жизни, то неизбежно влияет на здоровье", - объяснила психолог.
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По ее словам, необходимая продолжительность сна у разных людей может отличаться. Существует небольшая доля тех, кто от природы спит мало, однако обычно речь идет о пяти-шести часах, а не о трех.
Важно также различать естественную потребность организма во сне и количество часов, которое человек фактически может себе позволить из-за обстоятельств. Абелтиня напоминает, что взрослому человеку необходимо выделять на сон как минимум семь-восемь часов.
Если спать всего по шесть часов, уже в течение двух недель может накопиться усталость. Исследования показывают, что в таких условиях ухудшается качество работы и мышления. "Это не значит, что мы вообще ничего не можем сделать. Можем, но работаем уже не так эффективно, как если бы выспались. Иногда мы даже сами этого не замечаем, потому что каким-то образом продолжаем функционировать. Со стороны оценить себя труднее всего - это замечают наши близкие или коллеги", - говорит специалист.
Недосып за рулем может быть сопоставим с алкогольным опьянением
Особенно тревожными психолог считает результаты исследований, посвященных работе в суточные дежурства и управлению автомобилем после недостаточного сна. По ее словам, исследования показывают, что человек, который не спал сутки или спал всего несколько часов, может демонстрировать результаты в тестах на вождение, сопоставимые с состоянием алкогольного опьянения при концентрации алкоголя в крови 0,5 промилле. При этом скорость реакции, принятия решений, а иногда и координация движений могут приближаться к показателям человека с одной промилле алкоголя в крови.
"Мы все знаем, что управлять автомобилем в состоянии опьянения запрещено и что уже при 0,5 промилле наступают серьезные последствия. Но как мы можем после такого недосыпа выполнять работу или заниматься другими делами?" - задается вопросом Абелтиня.
Она напоминает, что для представителей некоторых профессий требования к отдыху уже четко прописаны. Например, дальнобойщики не должны управлять автомобилем в состоянии усталости и недосыпа. По мнению психолога, это хороший пример того, как можно регулировать подобные ситуации. Ведь усталость водителя может закончиться трагически.
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"Есть решения, которые приводят к немедленным трагическим последствиям, а есть те, которые отражаются в долгосрочной перспективе на качестве нашей жизни и здоровье. Это тема, которую стоит обсуждать в обществе", - подчеркнула специалист.
Может ли невыспавшийся человек принимать ответственные решения?
Кардиолог Андрей Эрглис также предупреждает, что недостаток сна способен негативно влиять на здоровье.
"Если посмотреть на европейские и международные рекомендации - как в области сердечно-сосудистого здоровья, так и психического здоровья, - сон является одним из факторов, недостаток которого может причинить вред. Недосыпание может навредить здоровью, хотя жизнь, конечно, складывается по-разному", - отметил профессор. По его словам, кратковременный недостаток сна человек иногда способен компенсировать, однако в долгосрочной перспективе такой режим неэффективен.
Эрглис признает, что сам хорошо знаком с подобной ситуацией: для медиков работа с недостаточным количеством сна нередко становится частью повседневной жизни. Однако со временем люди учатся рациональнее организовывать свой рабочий график.
"Если вы не выспались, каким может быть качество принимаемых решений? Возможно, иногда лучше инвестировать время в сон, чтобы потом работать более рационально и продуктивно", - считает кардиолог.
Мария Абелтиня добавляет, что сон напрямую связан не только с физическим состоянием, но и с работой мозга. От него зависят способность концентрироваться, запоминать информацию и принимать решения. "Недостаток сна ухудшает все это. Если мы спим достаточно, то функционируем наилучшим образом из возможного для каждого из нас. Сон можно сравнить с едой. Если она недоступна, это может повлиять на весь организм", - заключила психолог.