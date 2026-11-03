Британец вернулся домой после 28 лет пеших странствий: одни называют его героем, другие - эгоистом

Издание The Guardian еще до завершения путешествия отмечало, что для одних Бушби - герой, а для других - безрассудный авантюрист. В интервью газете он и сам признал, что его экспедиция была в значительной степени эгоистичной: "Все эти 28 лет были посвящены мне. Я был центром собственного мира". При этом путешественник сравнил себя с великими исследователями прошлого, которые тоже оставляли семьи ради экспедиций.