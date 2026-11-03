Британец вернулся домой после 28 лет пеших странствий: одни называют его героем, другие - эгоистом
28 лет, 50 тысяч километров и четыре континента - британец Карл Бушби наконец дошел пешком до родного дома. Его встречали как героя, но невероятное путешествие вызвало и неудобные вопросы: стоила ли личная мечта того, чтобы почти на три десятилетия оставить семью?
57-летний британский путешественник Карл Бушби завершил одно из самых необычных пеших путешествий в современной истории. В понедельник, 2 ноября, он вернулся в родной город Халл на северо-востоке Англии - спустя 28 лет после того, как отправился в путь из чилийского города Пунта-Аренас, сообщает BBC.
В 1998 году Бушби было 29 лет. Бывший десантник решил добраться до дома пешком, отказавшись от использования любого транспорта для продвижения по маршруту. У него было и второе правило: не возвращаться в Великобританию, пока путешествие не будет завершено. Он рассчитывал справиться примерно за 12 лет, однако дорога растянулась почти на три десятилетия.
За это время Бушби прошел через Южную и Северную Америку, пересек Берингов пролив по льдам из Аляски в Россию, затем направился через Центральную Азию и Европу. Его маршрут пролегал через джунгли, горы и пустыни. Путешественнику пришлось сталкиваться с опасностями, задержаниями, визовыми запретами и угрозами вооруженных людей. В начале октября он доплыл через Ла-Манш из Франции в Великобританию, а затем продолжил путь к Халлу.
По данным СМИ, общая протяженность маршрута составила около 50 тысяч километров, а Бушби побывал в 29 странах. При этом путешествие не означало, что все 28 лет он непрерывно находился в пути: из-за финансовых проблем, визовых ограничений, пандемии Covid-19 и других обстоятельств ему неоднократно приходилось останавливаться, например после отказа Москвы выдать визу. Но каждый раз, возобновляя экспедицию, он возвращался именно к тому месту, где остановился.
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В родном Халле путешественника встретили сотни людей. В центре города его приветствовали аплодисментами, рядом находились представители местных властей, в том числе мэр Мария Коуард. После официальной церемонии Бушби отправился на последние несколько километров - к дому матери Анджелы, которую не видел около десяти лет.
Встреча получилась эмоциональной. Бушби признался, что происходящее кажется ему почти нереальным. Он также встретился со своим 36-летним сыном Адамом и впервые увидел 12-летнюю внучку. Когда путешествие только начиналось, сыну было восемь лет.
Однако именно семейная сторона этой истории стала поводом для споров. Бушби отправился в экспедицию после распада брака: его жена вместе с сыном переехала в Северную Ирландию. Пока отец шел через континенты, сын рос без его постоянного присутствия. Адам рассказывал, что отец пропустил многие важные события его жизни - окончание школы, учебу, получение водительских прав, дни рождения и Рождество. В интервью он признавался, что в некоторые моменты ему просто нужен был отец.
При этом Адам не отвернулся от путешественника и в итоге поддержал его решение обязательно завершить маршрут. По его словам, со временем он понял, что это дело всей жизни отца. Сам Бушби утверждает, что они с сыном сохранили близкие отношения, и говорит, что не жалеет о своем выборе.
"Думаю, сейчас наши отношения лучше, чем у многих семей, в которых отца не было рядом. Мы с ним хорошо справились, мы по-прежнему близки", - рассказывал он журналистам Sky News. Встречу с внучкой он назвал потрясающей и добавил, что это только первый шаг к тому, чтобы узнать друг друга.
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Герой или эгоист?
История Бушби разделила пользователей соцсетей. Одни восхищаются его упорством и считают, что он прожил жизнь, на которую большинство людей никогда не решится. Другие задаются вопросом, можно ли считать подвигом достижение, ради которого человек на долгие годы отдалился от близких.
Издание The Guardian еще до завершения путешествия отмечало, что для одних Бушби - герой, а для других - безрассудный авантюрист. В интервью газете он и сам признал, что его экспедиция была в значительной степени эгоистичной: "Все эти 28 лет были посвящены мне. Я был центром собственного мира". При этом путешественник сравнил себя с великими исследователями прошлого, которые тоже оставляли семьи ради экспедиций.
Особенно бурное обсуждение развернулось после публикации в соцсетях короткого комментария: "Какая пустая трата жизни". По данным издания The Big Fuss, за сутки эта фраза набрала более 4,4 миллиона просмотров и вызвала сотни ответов. Одни поддержали автора критического замечания, напомнив, что у Бушби был маленький сын. Другие возразили, что он прожил жизнь по собственным правилам и решился на то, о чем многие могут только мечтать.
В дискуссии звучали и более жесткие оценки: пока одни люди работают, растят детей и заботятся о близких, Бушби посвятил десятилетия личной цели. Но сторонники путешественника считают такой взгляд несправедливым: он не просто бесцельно скитался, а преодолевал экстремальные участки маршрута, сталкивался с реальными угрозами и добился результата, который может войти в историю пеших путешествий.
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Что дальше?
На пути к дому Бушби сопровождал легендарный немецкий режиссер Вернер Херцог со съемочной группой. Он работает над документальным фильмом "Walk of Life" о путешествии британца. Компания, занимающаяся производством картины, поддерживала экспедицию последние 16 лет.
Сам Бушби признается, что возвращение к обычной жизни может оказаться не менее сложным испытанием, чем дорога через континенты. В сентябре он говорил AFP, что ему предстоит заново привыкать к повседневности и "снова вписываться в мир взрослых". Почти половину жизни он провел в роли человека, у которого есть одна главная задача - дойти до следующей точки маршрута.
Теперь эта задача выполнена. Бушби говорит, что, вероятно, больше не отправится в столь масштабное пешее путешествие: "28 лет - это хороший срок". Впереди у него документальный фильм, книга и попытка построить жизнь после экспедиции.