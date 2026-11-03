NASA обнаружило в Антарктиде гигантскую голову со зловещей ухмылкой

По словам гляциолога колледжа Николс Маури Пелто, одной из причин стали необычно высокие температуры антарктической зимой 2026 года, особенно в июне. Кроме того, за зиму выпало сравнительно мало снега, а часть снежного покрова исчезла под воздействием ветра и сублимации - процесса, при котором снег и лед превращаются непосредственно в водяной пар.