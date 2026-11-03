NASA обнаружило в Антарктиде гигантскую голову со зловещей ухмылкой
Фото: NASA
Тот же остров 10 октября 2026 года. На снимке заметно, что снежный покров сократился, обнажив темные участки ледяной поверхности.
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NASA обнаружило в Антарктиде гигантскую голову со зловещей ухмылкой

Отдел новостей

Otkrito.lv

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На спутниковых снимках Антарктиды обнаружили необычное образование, поразительно напоминающее огромную голову какого-то существа с пустой глазницей и зловещей ухмылкой. Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографии загадочного места.

Необычное изображение было опубликовано обсерваторией Земли NASA Earth Observatory. На снимках запечатлен остров Вега, расположенный в море Уэдделла, к востоку от Антарктического полуострова.

Фото: NASA
Красным кругом выделена часть острова Вега, очертания которой напоминают гигантскую голову, которая смотрит вверх. Необычную форму создают скалы, лед и ледниковые отложения.
Красным кругом выделена часть острова Вега, очертания которой напоминают гигантскую голову, которая смотрит вверх. Необычную форму создают скалы, лед и ледниковые отложения.

Если посмотреть на часть острова с высоты, можно отчетливо различить очертания головы в профиль. Кажется, будто гигантская морда с пустой глазницей и широкой ухмылкой смотрит в сторону соседнего острова Дьявола.

Само собой никакой головы там нет. Необычный силуэт образовался благодаря сочетанию скал, льда и ледниковых отложений. Роль глазницы играет нунатак - скальная вершина, выступающая над ледяной поверхностью. Очертания рта создает боковая морена - скопление камней и обломков вдоль ледника. А нижнюю челюсть напоминает ледник Бахия-дель-Дьябло.

Ученые заметили тревожные изменения

Специалисты NASA сравнили два спутниковых снимка, сделанных аппаратом Landsat 9. Первый датирован 22 марта 2025 года, второй - 10 октября 2026 года.

Фото: NASA
Спутниковый снимок острова Вега в Антарктиде от 22 марта 2025 года. Значительная часть его поверхности покрыта снегом и льдом.
Спутниковый снимок острова Вега в Антарктиде от 22 марта 2025 года. Значительная часть его поверхности покрыта снегом и льдом.

Разница оказалась весьма заметной. На более ранней фотографии значительная часть острова покрыта белым снегом, а на новом изображении обширные участки лишились снежного покрова, обнажив темный лед.

По словам гляциолога колледжа Николс Маури Пелто, одной из причин стали необычно высокие температуры антарктической зимой 2026 года, особенно в июне. Кроме того, за зиму выпало сравнительно мало снега, а часть снежного покрова исчезла под воздействием ветра и сублимации - процесса, при котором снег и лед превращаются непосредственно в водяной пар.

Ученые предупреждают, что отсутствие снега может ускорить дальнейшее таяние. Белая поверхность отражает значительную часть солнечного света, тогда как темный лед поглощает больше энергии. Поэтому с наступлением антарктического лета открытые участки могут нагреваться и таять быстрее.

Пелто отмечает, что даже небольшой свежий снегопад мог бы временно улучшить ситуацию. Однако если таяние продолжится, необычный облик острова постепенно изменится: очертания челюсти будут разрушаться, а глазница может стать больше.

Остров с необычной историей

Остров Вега известен ученым не только своим причудливым рельефом. Еще в 1982 году исследователи с помощью спутниковых снимков и аэрофотосъемки составили подробную карту его ледников, насчитав 29 ледников. Наблюдения последних десятилетий показывают, что некоторые из них постепенно теряют ледяную массу, а площадь обнаженных скальных участков увеличивается.

Есть у острова и драматичная история. Во время шведской антарктической экспедиции 1901-1903 годов исследователи оказались разделены на несколько групп, а их корабль был раздавлен льдами. Участникам пришлось пережить суровую антарктическую зиму в изоляции.

Весной 1903 года две группы исследователей наконец встретились возле острова Вега. Позднее участников экспедиции спасли аргентинские моряки.

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