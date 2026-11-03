Берите льготный кредит: в ЕС предложили странам Балтии самим оплатить защиту от дронов
Страны Балтии попросили у Евросоюза 500 миллионов евро на защиту от беспилотников, но вместо безвозмездной помощи Брюссель предложил воспользоваться кредитами. Латвия, Литва и Эстония не намерены сдаваться и рассчитывают еще раз добиться финансирования в виде грантов.
Главный советник литовского президента Дейвидас Матуленис во вторник сказал, что страны Балтии, вероятно, вновь обратятся в институты Европейского союза (ЕС) с просьбой о предоставлении субсидий на создание систем защиты от беспилотников. По его словам, это можно будет сделать в ходе переговоров о будущем многолетнем бюджете ЕС, который вступит в силу в 2028 году. "Мы не опускаем руки и, скорее всего, позже вновь обратимся по поводу возможного финансирования – именно субсидий, а не кредитов", – сказал Матуленис в эфире радиостанции Ziniu radijas во вторник.
На прошлой неделе телерадиовещатель LRT сообщил, что в ответ на призыв стран Балтии выделить дополнительные 500 млн евро на защиту от дронов Европейская комиссия предложила использовать льготные кредиты в рамках механизма SAFE. Это кредитная программа ЕС в сфере обороны, которая будет действовать до конца 2030 года и имеет общий объем финансирования в размере 150 миллиардов евро.
Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс отметил, что такое решение Еврокомиссии вызывает удивление и указывает на недостаток солидарности со странами, сталкивающимися с угрозами безопасности, Матуленис между тем отметил, что предложение о кредитах "не является оптимальным".
Издание Iltalehti сообщило, что страны Балтии надеются, что ЕС сможет выделить в этом году дополнительное финансирование на защиту региона от беспилотников. Укрепление обороны от беспилотников является неотложной задачей, поскольку считается, что Россия может попытаться проверить действие статьи 5 договора НАТО, нанеся удар беспилотником по восточному флангу альянса.
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