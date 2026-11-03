Берите льготный кредит: в ЕС предложили странам Балтии самим оплатить защиту от дронов

Главный советник литовского президента Дейвидас Матуленис во вторник сказал, что страны Балтии, вероятно, вновь обратятся в институты Европейского союза (ЕС) с просьбой о предоставлении субсидий на создание систем защиты от беспилотников. По его словам, это можно будет сделать в ходе переговоров о будущем многолетнем бюджете ЕС, который вступит в силу в 2028 году. "Мы не опускаем руки и, скорее всего, позже вновь обратимся по поводу возможного финансирования – именно субсидий, а не кредитов", – сказал Матуленис в эфире радиостанции Ziniu radijas во вторник.