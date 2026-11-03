Хакеры взламывают холодильники супермаркетов - кибератаки добрались до Латвии

"В выходные дни попытки кибератак на холодильное оборудование наблюдались и в Латвии. Имеющаяся в распоряжении CERT.LV информация пока свидетельствует о том, что ни одна сеть магазинов в Латвии не пострадала, однако в результате атак пострадал один склад", - сообщил представитель учреждения.