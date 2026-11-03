Хакеры взламывают холодильники супермаркетов - кибератаки добрались до Латвии
Европейские супермаркеты столкнулись с необычной кибератакой: хакеры взламывают системы управления холодильным оборудованием и поднимают температуру внутри камер вплоть до +50 градусов. Подобные попытки зафиксированы и в Латвии - одна из атак затронула склад.
Ранее сообщалось, что хакеры атаковали системы охлаждения продуктовых магазинов сразу в нескольких европейских странах - Эстонии, Швеции, Бельгии и Нидерландах. В одном из эстонских супермаркетов злоумышленники смогли дистанционно поднять температуру в холодильной витрине до 50 градусов. Подобные попытки зафиксированы и в Латвии.
"В выходные дни попытки кибератак на холодильное оборудование наблюдались и в Латвии. Имеющаяся в распоряжении CERT.LV информация пока свидетельствует о том, что ни одна сеть магазинов в Латвии не пострадала, однако в результате атак пострадал один склад", - сообщил представитель учреждения.
Специалисты по кибербезопасности объясняют, что злоумышленники не используют какую-то одну конкретную уязвимость. Хакеры ищут подключенное к интернету промышленное оборудование, системы управления которым недостаточно защищены или не обновлены.
Если преступникам удается получить доступ к такой системе, они могут перехватить управление оборудованием и изменять режим его работы.
Существует и другой способ атаки. Если системы управления холодильными установками не отделены от общей компьютерной сети предприятия, злоумышленники сначала могут проникнуть в корпоративную сеть, а затем получить доступ и к холодильному оборудованию.
Как защитить холодильные установки от хакеров?
CERT.LV призывает предприятия проверить, не доступны ли системы управления их холодильным оборудованием напрямую через интернет.
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Если удаленный доступ необходим, специалисты рекомендуют использовать защищенное соединение, например VPN, надежные пароли и двухфакторную аутентификацию.
Кроме того, системы промышленного управления должны быть отделены от общей компьютерной сети компании. Это позволит избежать ситуаций, когда, например, вирус, попавший на компьютер одного из офисных сотрудников, создает угрозу для работы холодильного оборудования всего предприятия.
CERT.LV также призывает компании сообщать о киберинцидентах, если злоумышленники получили несанкционированный доступ к их промышленным системам управления.