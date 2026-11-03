В Амстердаме появился зоопарк наоборот: животные на свободе, а люди - за решетками
В Амстердаме работает необычный музей Art Zoo, где посетителям предлагают взглянуть на животный мир совершенно по-новому. Вместо привычных вольеров с животными здесь за металлическими решетками оказываются сами люди, а вокруг них расположились крокодилы, экзотические птицы и другие удивительные существа. Правда, у этого необычного зоопарка есть один секрет.
Музей Art Zoo расположен в историческом здании XVII века в центре Амстердама. Он открылся в 2025 году, однако в конце октября 2026 года вновь привлек международное внимание благодаря репортажу агентства Associated Press.
Главная особенность музея - необычное оформление выставочных залов. Посетители перемещаются внутри пространств, окруженных высокими металлическими решетками, в то время как экспонаты находятся за их пределами. Таким образом создатели музея решили символически поменять местами людей и животных.
Впрочем, настоящих живых животных здесь нет. Вместо них представлены сотни искусно изготовленных чучел, скелеты и другие природные экспонаты. Некоторые композиции выглядят настолько реалистично, что создается впечатление, будто животные вот-вот оживут.
Огромный крокодил, гигантский краб и другие чудеса
Уже при входе посетителей встречает подвешенный к потолку крокодил длиной около 3,7 метра с широко раскрытой пастью. В одном из залов можно увидеть гепарда, а над дверным проемом раскинул длинные конечности гигантский японский краб-паук. Рядом выставлены огромные кости мастодонта.
Есть в музее и более странные экспонаты - причудливые морские чудовища, изготовленные из высушенных тел скатов. Подобные создания в XVI веке изготавливали моряки, выдавая их за настоящих неизвестных обитателей океана.
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Авторами проекта стали нидерландские художники Яп Синке и Ферри ван Тонгерен. Они вдохновлялись так называемыми кабинетами редкостей, которые были популярны среди богатых европейцев в XVI-XVII веках. В таких коллекциях собирали необычные природные объекты, редких животных и всевозможные диковинки.
Почему посетители оказались за решетками?
По словам создателей Art Zoo, они хотели не просто выставить чучела животных, а превратить музей в единое произведение искусства.
"Нам очень нравится идея, что все люди находятся в клетках, а животные свободны. Таким образом все здание становится одним произведением искусства", - рассказал Ферри ван Тонгерен агентству Associated Press.
При этом речь не идет о настоящем заключении посетителей в клетки. Металлические конструкции являются частью художественного оформления залов и создают иллюзию, что теперь именно животные наблюдают за человеком, а не наоборот.
Художники также сознательно отказались от традиционного подхода к изготовлению чучел, когда животных стараются представить в естественных позах. Вместо этого они создают драматичные композиции, напоминающие театральные сцены и старинные картины.
Создатели музея утверждают, что ни одно животное не было убито специально для экспозиции. По их словам, все представленные чучела изготовлены из животных, умерших естественной смертью в зоопарках. Большинство экспонатов получено из европейских стран, что позволяет проследить их происхождение.
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Необычный музей в центре Амстердама
Art Zoo предлагает посетителям не только познакомиться с удивительным миром животных, но и задуматься об отношениях человека с природой.
Интересно, что раньше в этом здании располагался Библейский музей, а нынешние авторы проекта называют одним из главных источников своего вдохновения знаменитого натуралиста Чарльза Дарвина.
Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:00. Стоимость взрослого билета составляет 17,50 евро, для детей от 6 до 17 лет - 12,50 евро. Дети младше шести лет могут посетить музей бесплатно.