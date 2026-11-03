В Амстердаме появился зоопарк наоборот: животные на свободе, а люди - за решетками

Создатели музея утверждают, что ни одно животное не было убито специально для экспозиции. По их словам, все представленные чучела изготовлены из животных, умерших естественной смертью в зоопарках. Большинство экспонатов получено из европейских стран, что позволяет проследить их происхождение.