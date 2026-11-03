Каждый третий работающий в Латвии считает свою зарплату несправедливой

"Мы ожидали увидеть критический разрыв среди мужчин и женщин, однако оказалось, что на дискриминацию больше всего сетуют те, чья зарплата пропорционально ниже. В то же время среди руководителей, зарабатывающих от 2000 евро нетто, на дискриминацию и несправедливость указывает лишь каждый десятый", - отмечает Юрис Заланс, руководитель платформы управления бонусами Beneflo, по заказу кторой было проведено исследование.