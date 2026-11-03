Каждый третий работающий в Латвии считает свою зарплату несправедливой
Почти каждый третий, или 28% жителей Латвии, считает систему оплаты труда на своем рабочем месте несправедливой, свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией Norstat. Если учитывать только работающих, систему оплаты труда считает несправедливой каждый третий (34%).
На вопрос "Насколько справедлива (недискриминационна) система оплаты труда на вашем рабочем месте?" почти половина (44%) респондентов ответила, что она справедлива или скорее справедлива, а 28% – что несправедлива или скорее несправедлива. 12% затруднились ответить, 16% не работают по найму. Каждый десятый житель (11%) выбрал самый категоричный и однозначный ответ – "несправедлива".
Исследование показывает, что мужчины и женщины в Латвии в равной мере ощущают несправедливость: соответственно 28% и 29% считают оплату труда на своем рабочем месте несправедливой.
В то же время опрос показал: чем ниже личные доходы работника, тем чаще он считает оплату труда на своем рабочем месте несправедливой. Среди тех, чей ежемесячный доход на руки составляет 751–1000 евро, так отвечают 35%, а среди зарабатывающих более 2000 евро – 11%.
"Мы ожидали увидеть критический разрыв среди мужчин и женщин, однако оказалось, что на дискриминацию больше всего сетуют те, чья зарплата пропорционально ниже. В то же время среди руководителей, зарабатывающих от 2000 евро нетто, на дискриминацию и несправедливость указывает лишь каждый десятый", - отмечает Юрис Заланс, руководитель платформы управления бонусами Beneflo, по заказу кторой было проведено исследование.
Личный доход в месяц и доля считающих оплату труда несправедливой:
- 751–1000 евро – 35%.
- 1001–1250 евро – 31%.
- 1251–1500 евро – 25%.
- 1501–1750 евро – 22%.
- Более 2000 евро – 11%.
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Такой же разрыв прослеживается между работниками на разных должностях. Систему оплаты труда считают несправедливой 43% квалифицированных рабочих и 34% офисных работников, но лишь 25% руководителей. При этом справедливой ее считают 64% руководителей. Иными словами, те, кто принимает решения об оплате труда, воспринимают систему как заметно более справедливую, чем остальные.
Как ранее писал Otkrito.lv, более половины жителей Латвии признались, что они очень ждут одного шага от своего работодателя.