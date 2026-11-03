На первое заседание 15-го Сейма пришли все 100 депутатов
В Латвии приступил к работе новый парламент - все 100 избранных депутатов собрались на первое заседание 15-го Сейма.
"Хватит обещать, пора действовать": с каким посланием Ринкевич обратился к новому парламенту
Во вторник, 3 ноября, на первое заседание Сейма 15-го созыва прибыли все 100 депутатов. Открывая работу нового парламента, президент Латвии Эдгар Ринкевич предупредил о непростой зиме, растущих угрозах безопасности и экономических трудностях. Он также призвал политиков не забывать предвыборные обещания и сосредоточиться на реальном улучшении жизни жителей страны.
"Ваша задача - не написать для Латвии более красивую историю"
В своем выступлении президент подчеркнул, что новый парламент начинает работу в сложных обстоятельствах. Война России против Украины, боевые действия на Ближнем Востоке, рост цен на энергоресурсы и ухудшение экономической ситуации создают дополнительные вызовы для Латвии.
"Эта осень и зима будут довольно сложными. К этому готовятся и Латвия, и Европа, и весь мир", - заявил Ринкевич.
По его словам, несмотря на внешние угрозы, главные приоритеты страны на ближайшие годы остаются неизменными: внутренняя и внешняя безопасность, экономика и демография.
Президент напомнил депутатам, что во время предвыборной кампании они дали избирателям множество обещаний, активно посещали города и регионы, общались с жителями и публиковали сообщения в социальных сетях. Теперь пришло время выполнять обещанное.
"Задача 15-го Сейма - не написать для Латвии более красивую историю. Ваша задача - добиться того, чтобы реальность была настолько прекрасной, что о ней можно было бы рассказывать без смущения", - подчеркнул Ринкевич.
Латвийцы ждут серьезных перемен
Президент обратил внимание на особенность нового состава парламента. По его словам, со времен созыва Учредительного собрания Латвии ни одна политическая сила не получала столь большого количества депутатских мандатов.
Читайте продолжение после рекламы
Ринкевич считает, что это свидетельствует о желании избирателей добиться серьезных перемен. Такой результат дает возможность принимать важные решения в сфере безопасности, благосостояния и демографии.
При этом президент предупредил, что далеко не все необходимые решения будут популярными.
"Смелые решения тоже должны быть продуманными. Их необходимо уметь объяснять и обосновывать", - отметил он.
Отдельно Ринкевич затронул вопрос доверия к политической системе. Он поблагодарил граждан, принявших участие в выборах, но призвал разобраться, почему многие жители страны остались в стороне.
По его словам, необходимо возвращать людям уверенность в том, что каждый голос имеет значение. Равнодушие и пассивность граждан президент назвал риском для безопасности и благополучия общества.
На оборону - не менее 5% ВВП
Говоря о безопасности, президент подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности Латвии. Он напомнил, что закон о финансировании государственной обороны предусматривает выделение на эти цели не менее 5% прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) начиная со следующего года.
Читайте продолжение после рекламы
"Это фундаментальная необходимость. Это не прихоть", - заявил Ринкевич.
Президент отметил, что угроза со стороны России остается реальностью, а ее подрывная деятельность в Европе расширяется. Поэтому Латвии необходимо инвестировать в развитие Национальных вооруженных сил, выполнять обязательства перед НАТО и продолжать поддержку Украины.
Особое внимание он уделил сотрудничеству со странами Балтии, Северной Европы, Польшей, Германией, Канадой и США.
Ринкевич признал, что подходы союзников к решению международных проблем все чаще различаются, а роль Соединенных Штатов меняется. В этих условиях Латвии необходимо укреплять как собственную оборону, так и региональную и европейскую безопасность.
Меньше бюрократии и больше возможностей для бизнеса
По его словам, за следующие четыре года Латвия должна существенно приблизиться к среднему уровню благосостояния Европейского союза. При этом рассчитывать исключительно на европейское финансирование нельзя, поскольку следующий многолетний бюджет ЕС не сможет покрыть все потребности.
Ринкевич призвал активнее поддерживать отрасли с высокой добавленной стоимостью, включая информационные технологии, оборонную промышленность, биомедицину и креативные индустрии.
Для этого, по его мнению, необходимо серьезно изменить работу государственного управления.
Читайте продолжение после рекламы
"Предпринимателям нужно государство, которое позволяет работать и не мешает", - подчеркнул президент.
Он призвал пересмотреть бюрократические процедуры, повысить компетентность государственных учреждений, сократить сроки выдачи разрешений и проведения проверок, а также отказаться от ненужных административных требований.
Ринкевич напомнил, что подобные обещания звучали уже неоднократно, но теперь у нового парламента появилась возможность перейти от слов к делу.
Меньше детей и проблемы в школах
Значительную часть выступления президент посвятил демографической ситуации и образованию. Он отметил, что латвийское общество постепенно привыкло к сокращению числа детей, хотя такую тенденцию нельзя воспринимать как неизбежную норму.
Не меньшее беспокойство вызывают проблемы в школах. По словам Ринкевича, навыки чтения у школьников ухудшаются, а трудности с математикой ограничивают возможности некоторых молодых людей еще до того, как они определились с будущей профессией.
Президент призвал обеспечить своевременную помощь детям, испытывающим трудности в учебе, и адресную поддержку школам, которые на протяжении длительного времени сталкиваются с проблемами.
Читайте продолжение после рекламы
Он также подчеркнул, что возможности талантливого ребенка не должны зависеть исключительно от места проживания или материального положения родителей.
Говоря о демографическом кризисе, Ринкевич отметил, что решить его только финансовыми выплатами невозможно.
"Государство не рожает детей. Это делают люди", - заявил президент.
По его словам, задача государства - создать условия, в которых семьи смогут чувствовать себя увереннее. Для этого необходимы доступное жилье, детские сады, качественное здравоохранение и рабочая среда, позволяющая совмещать профессиональную деятельность с семейной жизнью. При этом поддержка семей должна быть постоянной, а не ограничиваться отдельными кампаниями.
Президент напомнил о правах человека и борьбе с коррупцией
В завершение выступления Ринкевич подчеркнул, что вопросы безопасности, экономики и демографии не должны отодвигать на второй план демократию и права человека. Он напомнил о закрепленных в Конституции основных принципах латвийского государства, включая независимость и демократическое устройство.
По словам президента, демократическая страна невозможна без эффективной судебной системы, реальной борьбы с коррупцией и насилием, а также свободы слова. Ринкевич призвал депутатов помнить об этих ценностях при рассмотрении законов и принятии решений.
Читайте продолжение после рекламы
Обращаясь к новому составу парламента, президент выразил готовность к тесному сотрудничеству, но предупредил, что следующие четыре года не будут простыми.
"Будут ошибки, будут падения. Будут моменты удовлетворения. Будут моменты, когда опустятся руки. Будет радость от больших и маленьких побед", - сказал он.
Завершая выступление, Ринкевич пожелал депутатам работать так, чтобы через четыре года, когда полномочия Сейма 15-го созыва подойдут к концу, и сами парламентарии, и их избиратели смогли сказать: "Оно того стоило!"