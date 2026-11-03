Латвии грозит новый энергетический кризис? Эксперт предупреждает о риске повторения 2022 года

Нет. Самтиньш подчеркивает, что пессимистический сценарий может и не реализоваться. Если движение танкеров через Ормузский пролив восстановится, а зима окажется теплой, ветреной и влажной, спрос на газ может быть ниже ожидаемого. Это способно ослабить давление на цены и даже привести к их снижению.