Латвии грозит новый энергетический кризис? Эксперт предупреждает о риске повторения 2022 года
Этой зимой Европа и страны Балтии могут столкнуться с энергетическим кризисом, сопоставимым по масштабам с событиями 2022 года. Руководитель группы компаний AJ Power Роберт Самтиньш предупреждает, что сразу несколько факторов создают угрозу резкого подорожания газа и электричества, причем на этот раз цены могут вырасти значительно быстрее.
В 2022 году энергетический кризис был во многом связан с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас, по оценке Самтиньша, ситуация осложняется целым рядом обстоятельств - от недостаточных запасов газа в Европе до геополитической напряженности и возможных погодных аномалий.
Первые признаки роста цен уже заметны. За первые два дня ноября средняя биржевая цена электроэнергии в Латвии составила 290 евро за мегаватт-час, что на 157% выше среднего октябрьского показателя. Только 2 ноября средняя цена достигла 347 евро за мегаватт-час, а в отдельные 15-минутные промежутки поднималась до 483 евро. В Польше максимальная цена достигла почти 699 евро за мегаватт-час.
Пять причин, которые могут спровоцировать новый кризис
По словам эксперта, на энергетический рынок одновременно влияют пять серьезных факторов.
Первый - недостаточные запасы газа в Европе. В конце октября газовые хранилища Европейского союза были заполнены примерно на 75%. Это на 15 процентных пунктов ниже среднего показателя за предыдущие пять лет и самый низкий уровень для этого периода с начала наблюдений в 2011 году.
В Германии, располагающей крупнейшими в ЕС мощностями хранения газа, заполненность составляет около 62%. При этом Австрия, Чехия, Словакия, Франция и Бельгия уже начали расходовать запасы.
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Второй - ситуация в Ормузском проливе. По оценке Самтиньша, движение танкеров со сжиженным природным газом через пролив остается фактически заблокированным. До войны с Ираном Катар и Объединенные Арабские Эмираты ежемесячно отправляли около 93 партий газа, а в сентябре и октябре - лишь по 27. Это примерно 30% от обычного объема. Дальнейшее обострение конфликта может еще сильнее ограничить поставки и привести к новому скачку цен.
Третий - конкуренция между Европой и Азией. Япония, Южная Корея и Китай также закупают сжиженный природный газ. Если предложения на мировом рынке окажется недостаточно, конкуренция между покупателями усилится, что может повысить цены в обоих регионах.
Четвертый - возможное резкое похолодание. Прогностические модели указывают на вероятность необычно раннего нарушения устойчивости полярного вихря в начале ноября. Последствия подобных процессов могут проявиться через две-четыре недели.
Это повышает риск продолжительных холодных и безветренных периодов в Европе. В таком случае увеличится потребление газа для отопления, а недостаточная выработка ветровых электростанций создаст дополнительную нагрузку на традиционную энергетику.
Пятый - уязвимость энергетической инфраструктуры Балтии. Зимой регион зависит от импорта электроэнергии из Финляндии и Швеции, а также поставок газа через терминалы сжиженного природного газа в Клайпеде и Инкоо.
Любые серьезные повреждения соединений или перебои в работе терминалов способны спровоцировать дополнительный рост цен. Эксперт напоминает, что инциденты с инфраструктурой в Балтийском море уже происходили.
Цены на газ уже заметно выросли
За две недели европейская биржевая цена газа по индексу TTF, согласно приведенным экспертом данным, поднялась почти на 20% - примерно с 88 до 103 евро за мегаватт-час. Это максимальный показатель почти за четыре года. При этом стоимость контрактов на поставку газа в декабре за три месяца выросла на 84%.
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Подорожание газа напрямую влияет и на рынок электроэнергии. Когда ветровые электростанции вырабатывают мало энергии, стоимость электричества чаще определяется расходами газовых электростанций. Поэтому затяжные безветренные периоды могут дополнительно подталкивать цены вверх.
Самтиньш считает, что высокие биржевые цены в начале ноября следует воспринимать как предупреждение о возможных проблемах предстоящей зимой.
Может ли повториться ситуация 2022 года?
Во время предыдущего энергетического кризиса цены на газ по некоторым контрактам в Германии достигали 340 евро за мегаватт-час, а на электроэнергию - 670 евро.
Сейчас стоимость будущих поставок газа и электричества остается значительно ниже пиковых значений 2022 года. Однако, как предупреждает эксперт, это не исключает повторения резкого подорожания.
Главное отличие нынешней ситуации заключается в том, что сразу несколько факторов риска присутствуют еще до наступления зимы. Поэтому, по мнению Самтиньша, в случае неблагоприятного развития событий цены могут приблизиться к максимумам 2022 года быстрее, чем во время предыдущего кризиса.
Что это означает для жителей Латвии?
По оценке эксперта, непосредственной угрозы физической нехватки газа или электроэнергии пока нет. На 30 октября в Инчукалнском газохранилище находилось 12,46 тераватт-часа газа, из которых 4,03 тераватт-часа составляли региональный стратегический резерв.
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Общий объем запасов был на 2,13 тераватт-часа, или на 15%, меньше, чем год назад. Это самый низкий показатель для соответствующего периода с 2020 года. При этом терминалы сжиженного природного газа в Клайпеде и Инкоо продолжают стабильно работать, а поставки запланированы и на зимние месяцы.
Однако отсутствие угрозы дефицита не означает, что жители и предприятия Латвии защищены от подорожания. Цены на природный газ в стране тесно связаны с европейским индексом TTF, а колебания газового рынка влияют и на стоимость электроэнергии.
Что советуют предприятиям?
Компаниям, которые заключили договоры с фиксированной стоимостью газа и электроэнергии, сейчас проще планировать расходы. Они лучше защищены от краткосрочных колебаний рынка.
Предприятиям, чьи тарифы привязаны к биржевым ценам Nord Pool или индексу TTF, Самтиньш рекомендует рассмотреть возможность фиксации стоимости энергоресурсов.
Один вариант - заключить договор с фиксированной ценой на весь объем потребления до конца марта 2027 года. Другой - зафиксировать стоимость лишь части необходимого объема.
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Второй подход эксперт считает более гибким: если цены резко вырастут, часть расходов останется предсказуемой, а если ситуация стабилизируется и энергия подешевеет, предприятие сможет воспользоваться снижением цен на оставшийся объем. При этом фиксация цены не гарантирует экономии: если биржевые цены упадут, фиксированный тариф может оказаться менее выгодным.
Кроме того, предприятиям рекомендуют заранее искать возможности для сокращения энергопотребления.
Обязательно ли газ и электричество подорожают?
Нет. Самтиньш подчеркивает, что пессимистический сценарий может и не реализоваться. Если движение танкеров через Ормузский пролив восстановится, а зима окажется теплой, ветреной и влажной, спрос на газ может быть ниже ожидаемого. Это способно ослабить давление на цены и даже привести к их снижению.