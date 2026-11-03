На первое заседание 15-го Сейма пришли все 100 депутатов
В Латвии приступил к работе новый парламент - все 100 избранных депутатов собрались на первое заседание 15-го Сейма.
ФОТО: в Латвии начал работу 15-й Сейм - 100 депутатов принесли торжественную присягу
В Латвии приступил к работе новый парламент - все 100 избранных депутатов собрались на первое заседание 15-го Сейма. Об этом объявила открывшая заседание председатель предыдущего парламента Дайга Миериня.
В начале заседания депутаты избирают счетную комиссию, а также временную комиссию по мандатам, этике и заявлениям. Ее члены проверяют материалы выборов и рассматривают жалобы на избирательный процесс, если такие поступили в Центральную избирательную комиссию. После проверки документов комиссия подготовит для Сейма доклад об утверждении полномочий депутатов.
Затем избранные парламентарии должны принести торжественную присягу:
"Я, принимая на себя обязанности депутата Сейма, перед народом Латвии клянусь (торжественно обещаю) быть верным Латвии, укреплять ее суверенитет и латышский язык как единственный государственный язык, защищать Латвию как независимое и демократическое государство, добросовестно и по совести исполнять свои обязанности. Я обязуюсь соблюдать Конституцию Латвии и законы".
Каждый депутат подтвердит принесенную присягу своей подписью. После этого парламент проголосует за проект решения об утверждении полномочий депутатов 15-го Сейма.
Кто возглавит новый Сейм?
Одним из главных вопросов первого заседания станут выборы президиума парламента. В открытом порядке депутаты изберут председателя Сейма, двух его заместителей, секретаря и заместителя секретаря.
В этот раз процедура голосования изменится. Если на должность члена президиума будет выдвинут только один кандидат, депутаты впервые смогут голосовать за него с помощью электронной системы, а не традиционных бюллетеней. Такие изменения в регламент Сейма были приняты в конце октября.
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По информации агентства LETA, параллельно с переговорами о формировании нового правительства проходят консультации по составу президиума 15-го Сейма. На должность председателя парламента выдвигается Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"). В состав президиума также могут войти Раймонд Вейонис ("Объединенный список"), Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте"), Инара Мурниеце (Национальное объединение) и Антонина Ненашева ("Прогрессивные"). Место для представителя "Нового Единства" в президиуме пока не предусматривается.
Действующее правительство складывает полномочия
Согласно Закону об устройстве Кабинета министров, с момента созыва нового Сейма считается, что правительство ушло в отставку. Поэтому заседание завершается заявлением Кабинета министров о сложении полномочий. При этом действующее правительство продолжит выполнять свои обязанности до тех пор, пока парламент не выразит доверие новому составу Кабинета министров.
Согласно Конституции Латвии, новый Сейм собирается на первое заседание в первый вторник ноября. В этот же день заканчиваются полномочия предыдущего парламента.
Как распределились места в новом Сейме?
По итогам выборов в 15-й Сейм крупнейшей политической силой стал "Объединенный список", получивший 41 депутатский мандат.
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства представителю этой политической силы Андрису Кулбергсу.
Распределение остальных мест в парламенте выглядит следующим образом:
- "Латвия на первом месте" - 17 мандатов.
- "Суверенная власть / Союз младолатышей" - 15 мандатов.
- "Прогрессивные" - 10 мандатов.
- Национальное объединение - 10 мандатов.
- "Новое Единство" - 7 мандатов.