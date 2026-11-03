ФОТО: в Латвии начал работу 15-й Сейм - 100 депутатов принесли торжественную присягу

В этот раз процедура голосования изменится. Если на должность члена президиума будет выдвинут только один кандидат, депутаты впервые смогут голосовать за него с помощью электронной системы, а не традиционных бюллетеней. Такие изменения в регламент Сейма были приняты в конце октября.