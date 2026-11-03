Счет может достигать десятков тысяч евро. Кто платит, если разбит арендованный автомобиль?

"В настоящее время мы не комментируем конкретные данные о доле автомобилей, которые после аварий отправляются в ремонт или полностью списываются. У нас также нет оснований утверждать, что водители каршеринговых автомобилей в целом ездят агрессивнее или небрежнее, чем владельцы личного транспорта. При этом хотим подчеркнуть, что пользователи каршеринговых автомобилей обязаны соблюдать правила дорожного движения и ответственно вести себя на дороге так же, как и все остальные водители", - подчеркивает Бусаров.