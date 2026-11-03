Счет может достигать десятков тысяч евро. Кто платит, если разбит арендованный автомобиль?
Недавно в Риге на перекрестке улицы Лизума и Бривибас гатве молодая женщина, управлявшая арендованным автомобилем каршеринговой компании CityBee, не заметила приближающийся трамвай и спровоцировала сильное столкновение. К счастью, никто из людей физически не пострадал, однако арендованная машина, скорее всего, восстановлению уже не подлежит. Кто в итоге оплачивает такие автомобили, превращенные в груду металлолома? Портал Jauns.lv выяснил, как устроен бизнес каршеринга изнутри.
Как ранее сообщалось, что в начале октября в Риге на перекрестке улицы Лизума и Бривибас гатве произошло серьезное столкновение арендованного автомобиля CityBee с трамваем Rīgas satiksme. Авария случилась в тот момент, когда молодая женщина за рулем каршерингового автомобиля пыталась выполнить разрешенный поворот направо с улицы Лизума на Бривибас гатве. Вероятнее всего, водитель следила только за транспортом, двигавшимся слева, и не заметила приближающийся трамвай.
Никто из пассажиров общественного транспорта и водитель арендованной машины физически не пострадали. Однако автомобиль в результате столкновения получил серьезные повреждения.
Глядя на очередную разбитую арендованную машину, невольно задаешься вопросом: кто теперь за все это заплатит? И не становятся ли водители более безрассудными, когда сидят за рулем чужого автомобиля?
Каждую аварию оценивают отдельно
В обществе распространено ошибочное представление, что, если водитель попадает в аварию на арендованном автомобиле, ему достаточно заплатить заранее установленную сумму самориска, а остальные убытки покрывает страховая компания. Но это далеко не всегда так, пояснил порталу Jauns.lv региональный руководитель CityBee Александр Бусаров. По его словам, максимальная сумма ответственности клиента не установлена - все зависит от конкретных обстоятельств происшествия.
Читайте продолжение после рекламы
"Если авария произошла при соблюдении правил пользования услугой, применяется порядок финансовой ответственности, установленный для конкретной поездки. Однако в определенных случаях, например при вождении в состоянии опьянения, выполнении опасных маневров или передаче автомобиля лицу, которому не разрешено им управлять, пользователь может быть обязан возместить компании все причиненные убытки, а не только оплатить стандартную франшизу. Поэтому невозможно установить единую максимальную сумму, применимую ко всем случаям. Размер ущерба оценивается с учетом обстоятельств аварии, действующих правил и результатов оценки убытков", - поясняет Бусаров.
Придется раскошелиться
Бывают ситуации, когда клиент CityBee полностью лишается финансовой защиты и несет полную ответственность за причиненный ущерб. В случае серьезной аварии речь может идти о десятках тысяч евро.
Это означает, что при обычной невнимательности, если водитель не нарушил другие существенные правила, его защищает установленная сумма самориска. Но это не значит, что такая "подушка безопасности" сработает абсолютно в любой ситуации. Если водитель переступает установленные границы и становится виновником серьезной аварии, последствиями могут быть не только поврежденный автомобиль и травмы, но и убытки на десятки тысяч евро.
Иными словами, полную стоимость разбитого автомобиля из собственного кармана придется возместить тем, кто сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Компания также не пойдет навстречу в случае агрессивного вождения и опасного поведения на дороге - рискованных маневров, намеренного дрифта или значительного превышения разрешенной скорости.
Читайте продолжение после рекламы
Полная финансовая ответственность наступает и в том случае, если клиент передал руль другу или знакомому, у которого нет собственного профиля и права управлять этим автомобилем. То же касается ситуации, когда после аварии водитель просто скрылся с места происшествия, не сообщив о случившемся ни полиции, ни компании.
Короче говоря, если арендатор грубо нарушает правила пользования автомобилем, ему придется раскошелиться и полностью возместить стоимость разбитой машины.
"В таких случаях размер ущерба определяется с учетом обстоятельств конкретной ситуации. Для этого привлекаются профессиональные независимые оценщики повреждений или другие соответствующие специалисты", - поясняет региональный руководитель CityBee.
Кроме того, следует различать возмещение прямого ущерба и договорные штрафы, предусмотренные за нарушение конкретных правил пользования услугой.
"Если выявлено нарушение, за которое предусмотрен договорный штраф, он может быть применен в соответствии с тарифами CityBee. В случаях же, когда пользователь согласно правилам несет ответственность за весь причиненный ущерб, компания может потребовать и его полного возмещения", - добавляет Бусаров.
Действительно ли на арендованных автомобилях ездят агрессивнее?
В общественном пространстве периодически звучат упреки в адрес водителей каршеринговых автомобилей: мол, они ведут себя на дорогах агрессивнее и небрежнее, чем те, кто управляет собственными машинами. Однако компания не подтверждает существование такой тенденции.
Читайте продолжение после рекламы
На вопрос о том, какой процент автопарка за год попадает в ремонт после аварий или полностью списывается, в CityBee конкретных цифр не раскрывают.
"В настоящее время мы не комментируем конкретные данные о доле автомобилей, которые после аварий отправляются в ремонт или полностью списываются. У нас также нет оснований утверждать, что водители каршеринговых автомобилей в целом ездят агрессивнее или небрежнее, чем владельцы личного транспорта. При этом хотим подчеркнуть, что пользователи каршеринговых автомобилей обязаны соблюдать правила дорожного движения и ответственно вести себя на дороге так же, как и все остальные водители", - подчеркивает Бусаров.
За серьезные нарушения могут запретить пользоваться сервисом на 10 лет
Хотя CityBee не публикует точную статистику списанных после аварий автомобилей и не соглашается с предположением, что водители арендованных машин ведут себя агрессивнее владельцев личного транспорта, компания не отрицает, что следит за поведением клиентов на дорогах.
Бусаров подтверждает, что система управления транспортными средствами собирает данные о местоположении, скорости и других параметрах движения. Если фиксируются агрессивное вождение или нарушения правил, применяются санкции.
За серьезные нарушения, в том числе вождение в состоянии опьянения, опасную езду или передачу автомобиля постороннему лицу, компания может ограничить или полностью прекратить предоставление услуги, запретив клиенту пользоваться сервисом в дальнейшем.
Читайте продолжение после рекламы
"Правила пользования услугами CityBee предусматривают возможность в определенных случаях запретить использование сервиса на срок до 10 лет. Однако в особо серьезных случаях, например при вождении в состоянии опьянения или причинении значительного ущерба умышленными действиями либо грубой неосторожностью, этот срок может быть еще больше", - рассказывает Бусаров.
На вопрос о том, насколько рентабельна такая бизнес-модель в Латвии с учетом аварий и высоких страховых взносов КАСКО для коммерческого транспорта, представитель CityBee ответил, что финансовые показатели компании публично не комментируются.
При этом он отметил, что оценивать этот бизнес следует в более широком контексте.
"На работу сервиса каршеринга влияет несколько взаимосвязанных факторов, в том числе расходы на содержание и ремонт автопарка, страхование, интенсивность использования автомобилей и спрос со стороны клиентов. Поэтому устойчивость бизнеса нельзя объективно оценивать только на основании отдельных дорожно-транспортных происшествий или расходов на страхование", - пояснил представитель компании.
В завершение он еще раз напомнил, что безопасность на дорогах - общая ответственность всех участников движения.