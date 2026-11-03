В Латвии разработали новый тип убежищ для населения - вот как они выглядят

В тот же день компания TILTS подписала соглашение о сотрудничестве с финской Atmas Group Oy, специализирующейся на оборудовании для убежищ. Железобетонные конструкции планируется производить в Латвии, а отдельные элементы, включая защитные двери, поставлять из Финляндии.