В Латвии разработали новый тип убежищ для населения - вот как они выглядят
Фото: пресс-фото
В Латвии

В Латвии разработали новый тип убежищ для населения - вот как они выглядят

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В Латвии представили новую систему строительства убежищ из готовых железобетонных модулей. Такие конструкции можно использовать как на территории частных домов, так и возле предприятий и общественных учреждений. Разработчики утверждают, что технология позволит сократить сроки строительства убежищ.

Презентация состоялась 2 ноября на территории завода строительной компании TILTS в Риге, на улице Спилвес, 18. Посетителям показали один из модулей, оснащенный защитными дверями и вентиляционной системой. Среди присутствовавших были представители Latvenergo и Государственной пожарно-спасательной службы.

В тот же день компания TILTS подписала соглашение о сотрудничестве с финской Atmas Group Oy, специализирующейся на оборудовании для убежищ. Железобетонные конструкции планируется производить в Латвии, а отдельные элементы, включая защитные двери, поставлять из Финляндии.

Фото: пресс-фото

На сколько человек рассчитаны убежища

Представленная система предусматривает строительство убежищ разной вместимости - на 5, 10, 20 или 40 человек. Они состоят из готовых железобетонных модулей, которые доставляют на место установки и соединяют между собой.

По словам члена правления TILTS Артема Гриднева, такие убежища можно оборудовать электричеством, вентиляцией, туалетом, системой хранения и подачи воды. Внутри также предусмотрены сиденья, места для хранения вещей и перегородки.

"Модули предназначены для строительства убежищ различного размера. Они сборные, поэтому их сравнительно легко монтировать", - пояснил Гриднев.

Конструкции рассчитаны на использование как на небольших частных территориях, так и возле государственных, муниципальных и коммерческих объектов.

Чем новая система отличается от обычного строительства

Главная особенность технологии заключается в том, что основные элементы убежища изготавливают заранее на заводе, а не непосредственно на строительной площадке.

На месте необходимо подготовить основание, установить модули, механически соединить их и герметизировать швы. Для изготовления и соединения самих модулей дополнительное бетонирование на строительной площадке не требуется.

По утверждению разработчиков, такой подход позволяет сократить продолжительность строительных работ.

Система разработана с учетом требований латвийского строительного норматива LBN 210-25, касающегося убежищ. При этом информация о независимой проверке соответствия готовых конструкций этим требованиям не приводится.

Темы

ЛатвияФинляндияLatvenergo

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