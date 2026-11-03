В Латвии разработали новый тип убежищ для населения - вот как они выглядят
В Латвии представили новую систему строительства убежищ из готовых железобетонных модулей. Такие конструкции можно использовать как на территории частных домов, так и возле предприятий и общественных учреждений. Разработчики утверждают, что технология позволит сократить сроки строительства убежищ.
Презентация состоялась 2 ноября на территории завода строительной компании TILTS в Риге, на улице Спилвес, 18. Посетителям показали один из модулей, оснащенный защитными дверями и вентиляционной системой. Среди присутствовавших были представители Latvenergo и Государственной пожарно-спасательной службы.
В тот же день компания TILTS подписала соглашение о сотрудничестве с финской Atmas Group Oy, специализирующейся на оборудовании для убежищ. Железобетонные конструкции планируется производить в Латвии, а отдельные элементы, включая защитные двери, поставлять из Финляндии.
На сколько человек рассчитаны убежища
Представленная система предусматривает строительство убежищ разной вместимости - на 5, 10, 20 или 40 человек. Они состоят из готовых железобетонных модулей, которые доставляют на место установки и соединяют между собой.
По словам члена правления TILTS Артема Гриднева, такие убежища можно оборудовать электричеством, вентиляцией, туалетом, системой хранения и подачи воды. Внутри также предусмотрены сиденья, места для хранения вещей и перегородки.
"Модули предназначены для строительства убежищ различного размера. Они сборные, поэтому их сравнительно легко монтировать", - пояснил Гриднев.
Конструкции рассчитаны на использование как на небольших частных территориях, так и возле государственных, муниципальных и коммерческих объектов.
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Чем новая система отличается от обычного строительства
Главная особенность технологии заключается в том, что основные элементы убежища изготавливают заранее на заводе, а не непосредственно на строительной площадке.
На месте необходимо подготовить основание, установить модули, механически соединить их и герметизировать швы. Для изготовления и соединения самих модулей дополнительное бетонирование на строительной площадке не требуется.
По утверждению разработчиков, такой подход позволяет сократить продолжительность строительных работ.
Система разработана с учетом требований латвийского строительного норматива LBN 210-25, касающегося убежищ. При этом информация о независимой проверке соответствия готовых конструкций этим требованиям не приводится.