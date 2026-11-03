Польша начинает операцию у границы с Россией - задействованы армия и спецподразделения
После предупреждений разведслужб о возможных диверсиях польские власти начали спецоперацию в районах, граничащих с Калининградской областью России. Об этом сообщил главный комендант полиции Польши Марек Боронь.
На прошлой неделе власти получили предупреждения от польской военной разведки и разведслужб стран-союзников о возможных диверсиях на границе с Россией. В частности, речь идет о возможных попытках вооруженных групп пересечь границу.
"Это напрямую связано с нынешней ситуацией в нашей стране, с диверсиями, саботажем и всеми этими гибридными формами преступной деятельности восточных спецслужб", – заявил Боронь.
Операция проходит в Варминьско-Мазурском и Подляском воеводствах на северо-востоке страны. В ней участвуют полиция, армия, пограничная служба, спецслужбы и антитеррористические подразделения. Для координации действий в Главном управлении полиции создан специальный штаб, а в приграничные районы направлены дополнительные силы полиции из нескольких воеводств.
Боронь подчеркнул, что все эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности жителей приграничных регионов, государственных учреждений и других объектов.
"Это связано также с информацией, которую мы получаем от зарубежных спецслужб. Наша задача – обеспечить безопасность живущих там людей и учреждений, а также защитить общество от любых потенциальных угроз", – отметил главный комендант полиции Польши.
В то же время он опроверг предположения о том, что переброска дополнительных сил связана с политическим кризисом, в центре которого оказался Конституционный суд Польши.