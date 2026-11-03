Польша начинает операцию у границы с Россией - задействованы армия и спецподразделения

Операция проходит в Варминьско-Мазурском и Подляском воеводствах на северо-востоке страны. В ней участвуют полиция, армия, пограничная служба, спецслужбы и антитеррористические подразделения. Для координации действий в Главном управлении полиции создан специальный штаб, а в приграничные районы направлены дополнительные силы полиции из нескольких воеводств.