Европа встречает зиму с рекордно низкими запасами газа - только бы не случились морозы

Тем временем Германия в понедельник заявила, что располагает достаточными запасами газа для прохождения зимнего сезона, несмотря на то что установленный целевой показатель заполнения хранилищ не был достигнут. Сейчас немецкие газовые хранилища заполнены в среднем на 61%. Это значительно ниже установленного законодательством уровня: к 1 ноября запасы должны были достичь 70%.