Европа встречает зиму с рекордно низкими запасами газа - только бы не случились морозы
Европа начинает зимний сезон с самыми низкими запасами природного газа с 2013 года. Такая ситуация может усилить давление на международные энергетические рынки в 2027 году, предупредило во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА).
По данным организации, на конец октября европейские газовые хранилища были заполнены на 75%. Это ниже установленного Европейским союзом минимального целевого показателя в 80% и самый низкий уровень более чем за десять лет.
МЭА объясняет сложившуюся ситуацию сразу несколькими факторами. Одной из причин стали повреждения предприятий по сжижению природного газа в странах Персидского залива в результате войны между США и Ираном. Кроме того, сократился транзит газа через Ормузский пролив.
Дополнительную проблему создало то, что весной, после завершения отопительного сезона, запасы в хранилищах уже находились на низком уровне, когда началась подготовка к следующей зиме. Первоначально страны не спешили закупать газ, рассчитывая дождаться снижения цен. Активнее пополнять запасы европейские государства начали только в августе, сентябре и октябре. Однако этих усилий оказалось недостаточно, чтобы компенсировать задержку.
По данным МЭА, объем газа, закачанного в хранилища в этом сезоне, оказался примерно на 4% ниже среднего показателя за последние пять лет.
В агентстве предупреждают, что сложившаяся ситуация делает европейские страны более уязвимыми. Особенно серьезные проблемы могут возникнуть, если зима окажется холоднее обычного или в системе поставок газа произойдут технические сбои.
Тем временем Германия в понедельник заявила, что располагает достаточными запасами газа для прохождения зимнего сезона, несмотря на то что установленный целевой показатель заполнения хранилищ не был достигнут. Сейчас немецкие газовые хранилища заполнены в среднем на 61%. Это значительно ниже установленного законодательством уровня: к 1 ноября запасы должны были достичь 70%.