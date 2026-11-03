Европа встречает зиму с рекордно низкими запасами газа - только бы не случились морозы
Фото: Shutterstock
Слишком холодная зима может стать серьезным испытанием для Европы из-за нехватки газа.
В мире

Европа встречает зиму с рекордно низкими запасами газа - только бы не случились морозы

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Европа начинает зимний сезон с самыми низкими запасами природного газа с 2013 года. Такая ситуация может усилить давление на международные энергетические рынки в 2027 году, предупредило во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА).

По данным организации, на конец октября европейские газовые хранилища были заполнены на 75%. Это ниже установленного Европейским союзом минимального целевого показателя в 80% и самый низкий уровень более чем за десять лет. 

МЭА объясняет сложившуюся ситуацию сразу несколькими факторами. Одной из причин стали повреждения предприятий по сжижению природного газа в странах Персидского залива в результате войны между США и Ираном. Кроме того, сократился транзит газа через Ормузский пролив.

Дополнительную проблему создало то, что весной, после завершения отопительного сезона, запасы в хранилищах уже находились на низком уровне, когда началась подготовка к следующей зиме. Первоначально страны не спешили закупать газ, рассчитывая дождаться снижения цен. Активнее пополнять запасы европейские государства начали только в августе, сентябре и октябре. Однако этих усилий оказалось недостаточно, чтобы компенсировать задержку.

По данным МЭА, объем газа, закачанного в хранилища в этом сезоне, оказался примерно на 4% ниже среднего показателя за последние пять лет.

В агентстве предупреждают, что сложившаяся ситуация делает европейские страны более уязвимыми. Особенно серьезные проблемы могут возникнуть, если зима окажется холоднее обычного или в системе поставок газа произойдут технические сбои.

Тем временем Германия в понедельник заявила, что располагает достаточными запасами газа для прохождения зимнего сезона, несмотря на то что установленный целевой показатель заполнения хранилищ не был достигнут. Сейчас немецкие газовые хранилища заполнены в среднем на 61%. Это значительно ниже установленного законодательством уровня: к 1 ноября запасы должны были достичь 70%.

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ГерманияОрмузский проливСША

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