Браже: Латвия собирает союзников против возвращения России в международный хоккей

Журналисты также спросили министра, означает ли это, что благоприятное для России решение Спортивного арбитражного суда (CAS) еще не поставило точку в вопросе и у государств остаются инструменты для дальнейшего реагирования. Браже ответила, что не хотела бы делать преждевременных выводов. "В любом случае мы очень активно работаем над тем, чтобы действительно сформировалась группа государств, которая четко продемонстрирует свою позицию", - заявила министр.