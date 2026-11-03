Браже: Латвия собирает союзников против возвращения России в международный хоккей
Латвия пытается сформировать международную коалицию стран, которые не хотят возвращения российской сборной на хоккейные турниры. После решения Спортивного арбитражного суда против России уже выступили Финляндия, Германия и Чехия. Теперь внимание приковано к позиции Канады.
Об этом в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 заявила министр иностранных дел уходящего правительства Байба Браже ("Новое Единство"). По ее словам, участие Латвии в матчах против российских или белорусских команд в нынешних условиях неприемлемо. Более того, это запрещено латвийским законодательством.
Министр положительно оценила заявление Финляндии о том, что ее хоккейные сборные не будут играть против России до окончания войны в Украине. Она также отметила позицию Германии и Чехии, которые обозначили курс против возвращения российских команд в международные хоккейные соревнования. При этом Браже призвала дождаться решения Канады. По ее словам, накануне у нее состоялся продолжительный разговор с канадским министром.
"Мы формируем общую позицию, поскольку соображения национальной безопасности и национальные решения никто у нас не отнимал. Факты российской агрессии уже показывают: ничего не изменилось. Россия не продемонстрировала, что хочет каким-либо образом двигаться к миру", - подчеркнула глава МИД.
Журналисты также спросили министра, означает ли это, что благоприятное для России решение Спортивного арбитражного суда (CAS) еще не поставило точку в вопросе и у государств остаются инструменты для дальнейшего реагирования. Браже ответила, что не хотела бы делать преждевременных выводов. "В любом случае мы очень активно работаем над тем, чтобы действительно сформировалась группа государств, которая четко продемонстрирует свою позицию", - заявила министр.
Как сообщалось ранее, в пятницу CAS постановил обязать Международную федерацию хоккея (IIHF) незамедлительно восстановить российские сборные в международных турнирах. Решение распространяется на чемпионаты мира нынешнего сезона среди мужских команд, молодежных сборных до 20 и 18 лет, а также на женские мировые первенства. В мужских чемпионатах высшего дивизиона выступает и сборная Латвии.
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В ответ на решение CAS Финская хоккейная ассоциация объявила, что национальные сборные страны не будут играть против российских хоккеистов до окончания войны в Украине. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat.
Между тем чешский новостной портал iDNES.cz со ссылкой на министра спорта Канады Адама ван Кувердена сообщил, что Канада готова отказать в визах российским хоккеистам, которые должны приехать в страну в конце декабря для участия в молодежном чемпионате мира.
Чемпионат мира по хоккею среди мужчин запланирован с 14 по 30 мая в немецких городах Дюссельдорфе и Мангейме. Однако в понедельник стало известно, что Германия не исключает возможности отказаться от проведения турнира.
Российские сборные были отстранены от соревнований IIHF в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За это время российские команды пропустили пять чемпионатов мира и зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.