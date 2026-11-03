airBaltic еще больше сократит свой флот и хочет расторгнуть договор лизинга шести самолетов

Одновременно авиакомпания продолжает анализировать будущие потребности флота и прогнозирует необходимость еще большего сокращения флота путем возврата самолетов и связанного с ними оборудования. airBaltic указывает, что в связи с планируемым сокращением флота компании также не понадобятся все арендованные в настоящее время запасные двигатели. В настоящее время airBaltic эксплуатирует 54 самолета Airbus A220-300, из них 46 находятся в операционном лизинге, а восемь принадлежат авиакомпании. Компании также принадлежат семь запасных двигателей, четыре запасных двигателя находятся в операционном лизинге, а три - в финансовом лизинге.