airBaltic еще больше сократит свой флот и хочет расторгнуть договор лизинга шести самолетов
Согласно документам, поданным в суд Южного округа Нью-Йорка по делам о банкротстве, латвийская национальная авиакомпания airBaltic, находящаяся в процессе реструктуризации своих финансовых обязательств в США, намерена расторгнуть договоры лизинга на шесть самолетов Airbus A220-300.
airBaltic просит у суда разрешение отказаться от договоров аренды шести самолетов и утвердить процедуру их возврата арендодателям. Это шесть самолетов Airbus A220-300, которые находятся в Рижском аэропорту. airBaltic просит суд утвердить, что отказ от дальнейшего исполнения договоров аренды по ним вступит в силу 17 ноября этого года. Заявление относится к самолетам с регистрационными номерами YL-CSI, YL-ABD, YL-ABE, YL-ABF, YL-BTC и YL-BTD.
По данным архива агентства LETA, четыре из этих самолетов авиакомпания получила в период с 2018 по 2021 год, а два самолета - в этом году. Арендодателем всех шести самолетов является компания Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, в качестве получателей дополнительных уведомлений указаны компании группы Azorra, а в случае одного самолета - Artemis Funding Limited.
В airBaltic отмечают, что перед началом реструктуризации финансовых обязательств совместно с консультантами была проведена всесторонняя оценка долгосрочных потребностей компании в самолетах и оборудовании. По ее итогам было принято решение, что эти шесть самолетов не нужны для дальнейшей деятельности авиакомпании и больше не соответствуют ее бизнес-плану. Кроме того, условия договоров их аренды предусматривают ставки выше текущих рыночных ставок для сопоставимых самолетов.
Одновременно авиакомпания продолжает анализировать будущие потребности флота и прогнозирует необходимость еще большего сокращения флота путем возврата самолетов и связанного с ними оборудования. airBaltic указывает, что в связи с планируемым сокращением флота компании также не понадобятся все арендованные в настоящее время запасные двигатели. В настоящее время airBaltic эксплуатирует 54 самолета Airbus A220-300, из них 46 находятся в операционном лизинге, а восемь принадлежат авиакомпании. Компании также принадлежат семь запасных двигателей, четыре запасных двигателя находятся в операционном лизинге, а три - в финансовом лизинге.
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Рассмотрение заявления в суде назначено на 17 ноября в 10:00 по нью-йоркскому времени (в 17:00 по латвийскому времени).
Как сообщалось, 19 октября суд по делам банкротства Южного округа Нью-Йорка утвердил структуру финансирования debtor-in-possession (DIP) для airBaltic на сумму до 350 млн евро и подтвердил прозрачность процесса привлечения финансирования. Утвержденный механизм финансирования предусматривает первый транш в размере 175 млн евро, второй транш в размере до 125 млн евро и третий транш в размере до 50 млн евро.
airBaltic использовала 78,925 млн евро из первого транша DIP-финансирования для выкупа восьми самолетов Airbus A220 и семи двигателей.
В общей сложности airBaltic получила от финансовых учреждений обязательство предоставить до 350 млн евро нового DIP-финансирования для обеспечения ликвидности и деятельности компании в ходе процесса в режиме Chapter 11. Ранее airBaltic планировала привлечь до 257 млн евро под 25% годовых от держателей облигаций, однако этот план финансирования не будет реализован.